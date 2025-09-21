В Египте украли из музея и переплавили на металлолом браслет фараона, переживший 3 тысячелетия

В Каире сотрудник музея украл 3-тысячелетний золотой браслет фараона, продал его менее чем за $4 000, после чего уникальный артефакт переплавили.

В Египте раскрыли громкую кражу: из Каирского Египетского музея исчез древний золотой браслет фараона Аменемопе, который правил более 3 000 лет назад. Об этом сообщает Smithsonian.

Украшение было украдено в начале сентября из реставрационной лаборатории музея. Реликвия представляла собой простое золотое кольцо с шарообразной вставкой из лазурита. Она входила в знаменитую коллекцию из Таниса — царского некрополя в дельте Нила, открытого в 1940 году французским археологом Пьером Монте.

Как раскрыли преступление

Расследование установило: браслет украл сотрудник музея. Он продал его менее чем за $4 000 перекупщику, который далее передал украшение владельцу ювелирной мастерской. В итоге артефакт был переплавлен.

Полиция задержала четверых подозреваемых.

Ценность артефакта

Хотя браслет выглядел скромно, он имел огромное научное значение. Египтологи объясняют: для древних египтян золото символизировало «плоть богов», а лазурит — их волосы.

«Это было не самое красивое украшение, но одно из самых интересных с научной точки зрения», — отметил египтолог Жан Гийом Олет-Пельтье в комментарии для AFP.

Наказание за преступление

По египетскому законодательству, кража артефактов с намерением контрабанды наказывается пожизненным заключением и штрафом до $100 000. Какие именно обвинения будут предъявлены фигурантам дела, пока не сообщается.

