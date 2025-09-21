У Єгипті вкрали з музею та переплавили на металобрухт браслет фараона, який пережив 3 тисячоліття

У Каїрі співробітник музею викрав 3-тисячолітній золотий браслет фараона, продав його за менш ніж $4 000, після чого унікальний артефакт переплавили.

У Єгипті розкрили гучну крадіжку: з Каїрського Єгипетського музею зник стародавній золотий браслет фараона Аменемопе, що правив понад 3 000 років тому. Про це повідомляє Smithsonian.

Прикрасу викрали на початку вересня з реставраційної лабораторії музею. Реліквія мала вигляд простої золотої обручки з кулькоподібною вставкою з лазуриту. Вона входила до знаменитої колекції з Танісу — царського некрополя на дельті Нілу, відкритого у 1940 році французьким археологом П’єром Монте.

Як розкрили злочин

Розслідування встановило: браслет викрав співробітник музею. Він продав його менш ніж за $4 000 перекупнику, який далі передав прикрасу власнику ювелірної майстерні. Зрештою артефакт був переплавлений.

Поліція затримала чотирьох підозрюваних.

Цінність артефакту

Хоча браслет виглядав скромно, він мав величезне наукове значення. Єгиптологи пояснюють: для стародавніх єгиптян золото символізувало «плоть богів», а лазурит — їхнє волосся.

«Це була не найгарніша прикраса, але одна з найцікавіших із наукової точки зору», — зазначив єгиптолог Жан Гійом Олет-Пельтьє у коментарі для AFP.

Покарання за злочин

За єгипетським законодавством, крадіжка артефактів із наміром контрабанди карається довічним ув’язненням і штрафом до $100 000. Які саме обвинувачення висунуть фігурантам справи, поки що не повідомляється.

