Практика судов
  1. В мире

В Риме в аэропорту Фьюмичино заработал отель для собак с услугами ухода за животными

22:36, 22 сентября 2025
В римском аэропорту Фьюмичино открыли отель для собак с видеосвязью и спа-услугами.
В Риме в аэропорту Фьюмичино заработал отель для собак с услугами ухода за животными
Источник фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В международном аэропорту Фьюмичино в Риме открыли один из первых в Европе отелей для собак, вслед за подобной инициативой во Франкфурте. Заведение Dog Relais предлагает владельцам животных удобную альтернативу традиционным питомникам и услуги ухода, доступные непосредственно во время путешествий. Об этом пишет АР.

Отель оборудован 40 номерами стоимостью от €40 в сутки. В номерах — регулируемая температура пола и сад. Для более пугливых собак предусмотрены отдельные вольеры, а ночью звучит успокаивающая музыка. Среди дополнительных сервисов — уход, купание, чистка зубов, ароматерапия и массаж с лечебными кремами.

За €60 владельцы могут выбрать премиум-номер с круглосуточной видеосвязью и возможностью угощать питомцев лакомствами через мобильное приложение.

Услугами Dog Relais пользуются не только путешественники: местные жители также оставляют своих питомцев для дневного ухода или тренировок. Спрос на отель оказался высоким — в августе все номера были заняты, а средняя загруженность с момента открытия в мае составляла около двух третей.

Открытие отеля совпало с изменением правил авиаперевозок в Италии: теперь крупные собаки могут путешествовать в салонах самолетов на внутренних рейсах в специальных клетках. Министр транспорта Маттео Сальвини назвал это «шагом вперед с точки зрения цивилизации». Первый такой рейс состоится 23 сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Италия аэропорт животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о направлении подразделений ВСУ в другие государства

Президент предлагает парламенту одобрить решение о направлении подразделений ВСУ в Турецкую Республику и Великобританию.

Суд не может приостанавливать действие нормативно-правового акта, если его противоправность не является очевидной – Верховный Суд

Верховный Суд высказался по поводу обеспечения иска и очевидной противоправности нормативно-правового акта.

В Раде заблокировали подписание закона о сборе персональных данных граждан из всех реестров в Единую систему социальной сферы

Закон об Единой системе социальной сферы, куда будут «стекаться» персональные данные граждан из реестра военнообязанных, электронной системы здравоохранения, реестров авто и недвижимости, о пересечении границы и уплате налогов, пока не будет подписан – внесено блокирующее постановление.

Командиры смогут предоставлять дополнительный отпуск военнослужащим – вступил в силу закон

Каждый военнослужащий получит гарантированный отпуск на 15 дней из 30 календарных дней ежегодного основного отпуска, другие 15 дней будут предоставляться в зависимости от возможностей в конкретном подразделении.

Военнослужащих ТЦК забрызгали газом на улице, а затем разбили им автомобиль – что решил суд

Житель Одесской области, который «контратаковал» представителей ТЦК и СП при попытке его задержания, получил штраф в размере 850 гривен.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео