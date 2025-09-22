В Риме в аэропорту Фьюмичино заработал отель для собак с услугами ухода за животными

В римском аэропорту Фьюмичино открыли отель для собак с видеосвязью и спа-услугами.

Источник фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

В международном аэропорту Фьюмичино в Риме открыли один из первых в Европе отелей для собак, вслед за подобной инициативой во Франкфурте. Заведение Dog Relais предлагает владельцам животных удобную альтернативу традиционным питомникам и услуги ухода, доступные непосредственно во время путешествий. Об этом пишет АР.

Отель оборудован 40 номерами стоимостью от €40 в сутки. В номерах — регулируемая температура пола и сад. Для более пугливых собак предусмотрены отдельные вольеры, а ночью звучит успокаивающая музыка. Среди дополнительных сервисов — уход, купание, чистка зубов, ароматерапия и массаж с лечебными кремами.

За €60 владельцы могут выбрать премиум-номер с круглосуточной видеосвязью и возможностью угощать питомцев лакомствами через мобильное приложение.

Услугами Dog Relais пользуются не только путешественники: местные жители также оставляют своих питомцев для дневного ухода или тренировок. Спрос на отель оказался высоким — в августе все номера были заняты, а средняя загруженность с момента открытия в мае составляла около двух третей.

Открытие отеля совпало с изменением правил авиаперевозок в Италии: теперь крупные собаки могут путешествовать в салонах самолетов на внутренних рейсах в специальных клетках. Министр транспорта Маттео Сальвини назвал это «шагом вперед с точки зрения цивилизации». Первый такой рейс состоится 23 сентября.

