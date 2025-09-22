Практика судів
У Римі в аеропорту Ф’юмічіно запрацював готель для собак із послугами догляду за тваринами

22:36, 22 вересня 2025
У римському аеропорту Ф’юмічіно відкрили готель для собак із відеозв’язком та спа-послугами.
Джерело фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
У міжнародному аеропорту Ф’юмічіно в Римі відкрили один із перших у Європі готелів для собак, слідом за подібною ініціативою у Франкфурті. Заклад Dog Relais пропонує власникам тварин зручну альтернативу традиційним розплідникам та послуги догляду, доступні безпосередньо під час подорожей. Про це пише АР.

Готель облаштований 40 номерами вартістю від €40 за добу. Готель має регульовану температуру підлоги та сад. Для більш боязких собак передбачені окремі вольєри, а уночі в номерах лунає заспокійлива музика. Серед додаткових сервісів — догляд, купання, чищення зубів, ароматерапія та масаж із лікувальними кремами.

За €60 власники можуть обрати преміум-номер із цілодобовими відеодзвінками та можливістю пригощати улюбленців ласощами через мобільний застосунок.

Послугами Dog Relais користуються не лише мандрівники: місцеві жителі також залишають своїх вихованців для денного догляду чи тренувань. Попит на готель виявився високим — у серпні всі номери були заповнені, а середня завантаженість від відкриття в травні становить близько двох третин.

Відкриття готелю збіглося зі зміною правил авіаперевезень в Італії: відтепер великі собаки можуть подорожувати у салонах літаків на внутрішніх рейсах у спеціальних клітках. Міністр транспорту Маттео Сальвіні назвав це «кроком уперед з точки зору цивілізації». Перший такий рейс відбудеться 23 вересня.

