В США задержали мужчину, который нацелил лазер на вертолет Трампа

Лазер мог ослепить пилотов вертолета Трампа.

Фото: NBC News

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Секретная служба США задержала мужчину, который направил лазерную указку на вертолет Marine One, перевозивший президента Дональда Трампа из Белого дома, сообщает NBC News.

Офицер Секретной службы заметил мужчину без рубашки, который громко кричал и разговаривал сам с собой. Из-за плохого освещения офицер Сантьяго посветил на него фонариком, после чего подозреваемый, идентифицированный как Джейкоб Сэмюэль Винклер, направил красный лазерный луч в лицо офицера, временно дезориентировав его. Затем Винклер направил лазер на Marine One, что, по данным следствия, могло привести к слепоте пилота, дезориентации и риску столкновения с другими вертолетами или Вашингтонским монументом на низкой высоте.

Во время задержания мужчина встал на колени, повторяя: «Я должен извиниться перед Дональдом Трампом» и «Я извиняюсь перед Дональдом Трампом». У него также обнаружили нож с фиксированным лезвием.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.