У США затримали чоловіка, який націлив лазер на гелікоптер Трампа

Секретна служба США затримала чоловіка, який направив лазерну указку на гелікоптер Marine One, що перевозив президента Дональда Трампа з Білого дому, повідомляє NBC News.

Офіцер Секретної служби помітив чоловіка без сорочки, який голосно кричав і розмовляв сам із собою. Через погане освітлення офіцер Сантьяго посвітив на нього ліхтариком, після чого підозрюваний, ідентифікований як Джейкоб Семюель Вінклер, направив червоний лазерний промінь в обличчя офіцера, тимчасово дезорієнтувавши його. Потім Вінклер спрямував лазер на Marine One, що, за даними слідства, могло призвести до сліпоти пілота, дезорієнтації та ризику зіткнення з іншими гелікоптерами чи Вашингтонським монументом на низькій висоті.

Під час затримання чоловік став на коліна, повторюючи: «Я повинен перепросити перед Дональдом Трампом» і «Я перепрошую перед Дональдом Трампом». У нього також виявили ніж із фіксованим лезом.

