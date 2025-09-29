Практика судов
Александр Стубб ответил, будет ли Финляндия сбивать российские дроны

10:17, 29 сентября 2025
Александр Стубб подчеркнул, что в Финляндии существуют протоколы относительно воздушных целей.
Фото: yle.fi
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна не будет сбивать российские беспилотники, если они нарушат воздушное пространство страны, пишет Yle.

Во время интервью Стубба спросили, как он отреагирует на нарушение воздушного пространства, а именно, прикажет ли он сбивать беспилотники.

«Нет. У нас есть протоколы. Итак, сначала мы проверяем, потом объявляем, а затем ВВС решают, что нужно делать», — ответил президент Финляндии.

Стубб отметил, что в отношениях с Россией необходимо применять подход «кнута и пряника».

«Сначала мы попробовали пряник, а теперь президент Трамп показывает кнут. И я считаю, что заявление о сбитии самолетов является частью этого», — отметил финский лидер.

Также президент Финляндии опроверг утверждение главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что якобы НАТО и ЕС объявили войну России.

«Мы не воюем с Россией», — подчеркнул финский лидер.

Напомним, что Польша, Британия и Швеция заявили о готовности сбивать российские самолеты, нарушающие их границы.

