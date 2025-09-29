Александр Стубб відповів, чи збиватиме Фінляндія російські дрони

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що країна не збиватиме російські безпілотники, якщо вони порушуватимуть повітряний простір країни, пише Yle.

Під час інтерв'ю Стубба запитали, як він відреагує на порушення повітряного простору, а саме, чи накаже він збивати безпілотники.

«Ні. У нас є протоколи. Отже, спочатку ми перевіряємо, потім оголошуємо, а потім ВПС вирішують, що потрібно робити», — відповів президент Фінляндії.

Стубб зазначив, що у відносинах з Росією потрібно застосовувати підхід «батога і пряника».

«Спочатку ми спробували пряник, а тепер президент Трамп показує батіг. І я вважаю, що заява про збиття літаків є частиною цього», — зазначив фінський лідер.

Також президент Фінляндії заперечив твердження глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що нібито НАТО і ЄС оголосили війну Росії.

«Ми не воюємо з Росією», — наголосив фінський лідер.

Нагадаємо, що Польща, Британія і Швеція заявили про готовність збивати російські літаки, що порушать їхні кордони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.