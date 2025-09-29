Meta запускает распознавание лиц для борьбы с мошенниками в Facebook и Instagram

Технология защищает публичных лиц и уже снизила количество жалоб на 22%.

Фото: Getty Images

Компания Meta начнет применять технологию распознавания лиц для выявления аккаунтов, которые выдают себя за известных людей, сначала на Facebook в ЕС, Великобритании и Южной Корее, а затем — в Instagram, сообщает The Verge.

Технология, введенная в октябре 2024 года для восстановления аккаунтов и борьбы с мошеннической рекламой, в сентябре 2025 года была расширена на Южную Корею. Meta отмечает, что с начала ее использования количество жалоб на мошенническую рекламу со знаменитостями в первой половине 2025 года сократилось на 22%. В настоящее время защита охватывает около 500 тысяч публичных лиц.

Meta уведомляет известных людей о возможности подключения к защите от нелегитимной рекламы с использованием их образа.

