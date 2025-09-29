Практика судів
Meta запускає розпізнавання облич для боротьби з шахраями у Facebook та Instagram

21:55, 29 вересня 2025
Технологія захищає публічних осіб і вже знизила скарги на 22%.
Meta запускає розпізнавання облич для боротьби з шахраями у Facebook та Instagram
Фото: Getty Images
Компанія Meta почне застосовувати технологію розпізнавання облич для виявлення акаунтів, які видають себе за відомих осіб, спершу на Facebook у ЄС, Великій Британії та Південній Кореї, а згодом — в Instagram, повідомляє The Verge.

Технологію, запроваджену в жовтні 2024 року для відновлення акаунтів і боротьби з шахрайською рекламою, у вересні 2025 року розширили на Південну Корею. Meta зазначає, що з початку її використання кількість скарг на шахрайську рекламу зі знаменитостями в першій половині 2025 року скоротилася на 22%. Наразі захист охоплює близько 500 тисяч публічних осіб.

Meta сповіщає відомих осіб про можливість підключення до захисту від нелегітимної реклами з використанням їхнього образу.

