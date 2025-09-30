В начальных школах Дании с 2026 года запретят смартфоны

Учащимся в следующем учебном году запретят пользоваться телефонами в школе.

Парламентские партии Дании договорились запретить использование мобильных телефонов в начальных школах в течение учебного дня, начиная с 2026/2027 учебного года, сообщает DR.

Министерство по делам детей и образования уточнило, что запрет будет касаться всех портативных устройств с доступом к интернету, кроме школьных компьютеров и планшетов, и будет распространяться на уроки и внеклассные занятия. Исключения предусмотрены для учеников, которым нужны специальные приложения для здоровья или обучения. Школы также обяжут блокировать через Wi-Fi доступ к соцсетям, онлайн-магазинам, стриминговым платформам, играм, казино и сайтам для взрослых, а также пересмотреть целесообразность использования экранов в обучении, отдавая предпочтение традиционным методам.

Решение основано на отчете комиссии по вопросам здорового образа жизни и исследовании Минобразования 2024 года, которое показало, что каждый третий ученик 6–8 классов отвлекается из-за телефона, несмотря на существующие ограничения. Подобные меры уже внедряются или обсуждаются во многих европейских странах.

