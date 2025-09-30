У початкових школах Данії з 2026 року заборонять смартфони

Учням в наступному навчальному році заборонять користуватися телефонами в школі.

Парламентські партії Данії домовилися заборонити використання мобільних телефонів у початкових школах протягом навчального дня, починаючи з 2026/2027 навчального року, повідомляє DR.

Міністерство у справах дітей та освіти уточнило, що заборона стосуватиметься всіх портативних пристроїв із доступом до інтернету, крім шкільних комп’ютерів і планшетів, і поширюватиметься на уроки та позакласні заняття. Винятки передбачені для учнів, яким потрібні спеціальні застосунки для здоров’я чи навчання. Школи також зобов’яжуть блокувати через Wi-Fi доступ до соцмереж, онлайн-магазинів, стрімінгових платформ, ігор, казино та сайтів для дорослих, а також переглянути доцільність використання екранів у навчанні, надаючи перевагу традиційним методам.

Рішення ґрунтується на звіті комісії з питань здорового способу життя та дослідженні Міносвіти 2024 року, яке показало, що кожен третій учень 6–8 класів відволікається через телефон, попри існуючі обмеження. Подібні заходи вже впроваджують або обговорюють у багатьох європейських країнах.

