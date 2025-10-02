В Еврокомиссии заявили, что не собираются конфисковать росактивы, поэтому угрозы РФ конфисковать европейские — безосновательны

В Европейской комиссии отметили, что Бельгия не останется наедине с рисками по отношению к российским активам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, на саммите ЕС в Копенгагене лидеры ЕС обсудили репарационный кредит Украине в размере 140 млрд, а также изменение правил ЕС, которое позволит Украине открыть переговорные кластеры, несмотря на возражения Венгрии.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Балаш Узвари на брифинге в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия не планирует конфисковывать замороженные российские активы в рамках инициативы по предоставлению Украине репарационного кредита, поэтому угрозы России в ответ изъять европейские активы не имеют оснований, передаёт Интерфакс-Украина.

По словам Узвари, Еврокомиссия внимательно следит за сообщениями СМИ и видит, что Россия рассматривает возможность национализации и продажи иностранных активов. Однако он подчеркнул, что стороны говорят о разных вещах: Россия имеет в виду частные активы, тогда как ЕС говорит о суверенных — то есть государственных. Кроме того, речь идет не о конфискации, а о другом правовом решении. Эти подходы, по словам представителя Еврокомиссии, принципиально различаются.

Главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо прокомментировала обеспокоенность премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, который выразил опасения относительно плана репарационного кредита для Украины. Он, в частности, отметил, что большинство замороженных российских активов размещено именно в Бельгии — в финансовом учреждении Euroclear.

Пиньо напомнила, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже высказалась по этому поводу.

«Президент фон дер Ляйен очень чётко сказала, что в отношении Бельгии абсолютно ясно, и я цитирую её, абсолютно ясно, что Бельгия не может быть единственным государством-членом, которое несёт риск, а риски должны быть распределены на более широкие плечи», — напомнила Пиньо.

По её словам, Еврокомиссия рассматривает все риски, и работа над предложением всё ещё продолжается, поскольку в среду в Копенгагене состоялось его первое обсуждение. «Предложение, над которым мы работаем, также будет отражать обсуждение, которое состоялось вчера по этому вопросу на неформальном заседании Европейского совета».

Балаш Узвари добавил, что принцип коллективного распределения рисков остаётся основой инициативы. Конкретные механизмы пока не определены, и любые предположения на этом этапе преждевременны.

Узвари также подтвердил, что наибольшая часть замороженных российских активов — примерно 170 миллиардов евро — действительно находится в Euroclear. В то же время это не означает, что только эти активы подпадут под действие предложения. Окончательные решения ещё не приняты, и обсуждение продолжается.

На вопрос, планирует ли Еврокомиссия привлекать к диалогу страны «Большой семёрки», в частности Японию, где также находятся замороженные российские активы, Пиньо ответила, что их объём значительно меньше по сравнению с Европой. Тем не менее Еврокомиссия активно сотрудничает с международными партнёрами, включая страны G7, и этот вопрос обязательно будет поднят на будущих встречах.

Ранее мы писали, что некоторые члены ЕС не поддерживают идею репарационного кредита для Украины.

Как отметила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, механизм «репарационного кредита» предусматривает, что де-факто российские деньги перейдут в пользование Украины, а де-юре право требования (например, в форме беспроцентных ценных бумаг) останется у Центробанка РФ.

Напомним, издание Politico сообщало, что Европейская комиссия собирается использовать российские средства, находящиеся под санкциями, для финансирования нового кредита в размере 140 миллиардов евро для Украины. Этот план позволит Брюсселю обойти одну из самых сложных проблем с начала войны: он сможет конфисковать проценты, которые генерируются российскими активами, но не сами деньги, что существенно повлияет на способность Украины защищаться и восстанавливаться.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.