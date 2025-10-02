Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

У Єврокомісії заявили, що не збираються конфіскувати росактиви, тому погрози РФ конфіскувати європейські — безпідставні

15:20, 2 жовтня 2025
У Європейській комісії зазначили, що Бельгія не залишиться наодинці з ризиками щодо російських активів.
У Єврокомісії заявили, що не збираються конфіскувати росактиви, тому погрози РФ конфіскувати європейські — безпідставні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, на саміті ЄС у Копенгагені лідери ЄС обговорили репараційний кредит Україні у 140 млрд, а також зміну правил ЄС, що дозволить Україні відкрити переговорні кластери, незважаючи на заперечення Угорщини.

Речник Єврокомісії Балаш Узварі під час брифінгу в Брюсселі розповів, що Єврокомісія не планує конфісковувати заморожені російські активи в межах ініціативи щодо надання Україні репараційного кредиту, тож російські погрози у відповідь відібрати європейські активи є безпідставними, передає Інтерфакс-Україна. 

За словами Узварі, Єврокомісія уважно стежить за повідомленнями ЗМІ та бачить, що Росія розглядає можливість націоналізації й продажу іноземних активів. Проте він наголосив, що сторони говорять про різні речі: Росія має на увазі приватні активи, тоді як ЄС говорить про суверенні — тобто державні. Крім того, йдеться не про конфіскацію, а про інше правове рішення. Ці підходи, за словами речника, принципово відрізняються.

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньйо прокоментувала занепокоєння прем'єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо, який висловив побоювання щодо плану репараційної позики для України. Він, зокрема, зазначив, що більшість заморожених російських активів розміщена саме в Бельгії — у фінансовій установі Euroclear.

Піньйо нагадала, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже висловилася з цього приводу.

"Президент фон дер Ляєн дуже чітко сказала, що стосовно Бельгії абсолютно зрозуміло, і я цитую її, абсолютно зрозуміло, що Бельгія не може бути єдиною державою-членом, яка несе ризик, але ризики мають бути покладено на ширші плечі", - нагадала Піньйо.

За її словами, Єврокомісія розглядає всі ризики, і робота над пропозицією ще продовжується, адже в середу в Копенгагені відбулося перше її обговорення. "Пропозиція, над якою ми працюємо, також відображатиме обговорення, яке відбулося вчора з цього питання на неформальній Європейській раді.

Речник Єврокомісії Балаш Узварі доповнив, що принцип колективного розподілу ризиків залишається основою ініціативи. Конкретні механізми поки не визначені, і будь-які припущення на цьому етапі — передчасні.

Узварі також підтвердив, що найбільша частина іммобілізованих російських активів — приблизно 170 мільярдів євро — справді знаходиться в Euroclear. Водночас, це не означає, що лише ці активи підпадатимуть під дію пропозиції. Остаточні рішення ще не ухвалено, і триває активне обговорення.

На питання, чи планує Єврокомісія залучити до діалогу країни "Великої сімки", зокрема Японію, де також зберігаються заморожені російські активи, Піньйо відповіла, що їх обсяг значно менший порівняно з Європою. Проте Єврокомісія активно співпрацює з міжнародними партнерами, включно з країнами G7, і це питання обов’язково порушуватиметься на майбутніх зустрічах.

Раніше ми писали, що деякі члени ЄС не підтримують ідею з репараційним кредитом для України.

Як зазначила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, механізм «репараційного кредиту» передбачає, що де-факто російські гроші перейдуть в користування Україні, а де-юре право вимоги (наприклад, у формі безвідсоткових цінних паперів) залишиться у центробанку РФ. 

Нагадаємо, видання Politico повідомляло, що Європейська комісія збирається використати російські кошти, що перебувають під санкціями, для фінансування нового кредиту в розмірі 140 мільярдів євро для України. Цей план дозволить Брюсселю обійти одну з найскладніших проблем від початку війни: він зможе конфіскувати відсотки, що генеруються російськими активами, але не самі гроші, що суттєво вплине на здатність України захищати себе та відновлюватися.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф ЄС Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав — судді ВАКС прокоментували пропозицію обмежити суддівську винагороду 80 тисячами грн

Як зазначив суддя ВАКС Маркіян Галабала, пропозиція обмежити 80 тисячами грн суддівську винагороду призведе до того, що судді в окремих регіонах отримуватимуть меншу зарплату, ніж поліцейський або працівник СБУ.

Лідери ЄС обговорили «репараційний кредит» у 140 млрд, спрощення процедури вступу України до ЄС та «стіну дронів», але поки не дійшли спільної думки

У голів Єврокомісії та Євроради є одна спільна риса: їхні ідеї не мають успіху – Politico.

Конкурс на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати — наступне тестування 13 жовтня

Перше тестування на знання історії української державності вдало склали 142 кандидати.

Кабмін ліквідував міжвідомчу робочу групу з питань військового обліку українців за кордоном

Уряд вирішив ліквідувати створену в 2024 році міжвідомчу робочу групу з питань військового обліку українців, які перебувають за кордоном, їх підготовки та проходження військової служби.

Керівництво НАЗК отримало 366 тисяч грн зарплати, ВККС – 263 тисячі, НАДС – 256 тисяч грн – Мінфін оновив дані за серпень

Серед органів судової влади лідером за рівнем зарплат у серпні стала Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області