Из-за неизвестных дронов над Мюнхеном отменили рейсы и остановили работу аэропорта

Аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за появления дронов, что привело к отмене и перенаправлению десятков рейсов.

Фото: dpa

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 3 октября работу аэропорта в Мюнхене (Германия) частично приостановили после того, как неподалеку обнаружили неизвестные беспилотники.

Как сообщает Spiegel, сначала полиция получила сигнал о замеченном дроне возле летного поля, а позже его зафиксировали уже над территорией аэропорта.

Взлетно-посадочные полосы закрыли около 22:00 2 октября. Правоохранители прочесывали местность в поисках дронов и возможных причастных, но результатов это не дало.

По данным службы управления воздушным движением DFS, полеты ограничили в 22:18, а затем — полностью остановили.

В результате инцидента:

17 рейсов из Мюнхена отменили, что затронуло около 3 тысяч пассажиров;

15 рейсов перенаправили в другие аэропорты — Штутгарта, Нюрнберга, Вены и Франкфурта.

Для пассажиров, которые остались в аэропорту, администрация подготовила раскладные кровати, одеяла, еду и напитки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.