Через невідомі дрони над Мюнхеном скасували рейси та зупинили роботу аеропорту

08:22, 3 жовтня 2025
Аеропорт Мюнхена призупинив роботу через появу дронів, що призвело до скасування та перенаправлення десятків рейсів.
Фото: dpa
У ніч проти 3 жовтня роботу аеропорту в Мюнхені (Німеччина) було частково зупинено після того, як неподалік виявили невідомі безпілотники.

Як повідомляє Spiegel, спершу поліція отримала сигнал про помічений дрон поблизу летовища, а згодом його зафіксували вже над територією аеропорту.

Злітно-посадкові смуги закрили близько 22:00 2 жовтня. Правоохоронці прочісували місцевість у пошуках дронів та можливих причетних, але результатів це не дало.

За даними служби управління повітряним рухом DFS, польоти обмежили о 22:18, а згодом — повністю зупинили.

Унаслідок інциденту:

  • 17 рейсів з Мюнхена скасували, що зачепило близько 3 тисяч пасажирів;
  • 15 рейсів перенаправили до інших аеропортів — Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта.

Для пасажирів, які залишилися в аеропорту, адміністрація підготувала розкладні ліжка, ковдри, їжу та напої.

