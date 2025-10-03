Через невідомі дрони над Мюнхеном скасували рейси та зупинили роботу аеропорту

У ніч проти 3 жовтня роботу аеропорту в Мюнхені (Німеччина) було частково зупинено після того, як неподалік виявили невідомі безпілотники.
Як повідомляє Spiegel, спершу поліція отримала сигнал про помічений дрон поблизу летовища, а згодом його зафіксували вже над територією аеропорту.
Злітно-посадкові смуги закрили близько 22:00 2 жовтня. Правоохоронці прочісували місцевість у пошуках дронів та можливих причетних, але результатів це не дало.
За даними служби управління повітряним рухом DFS, польоти обмежили о 22:18, а згодом — повністю зупинили.
Унаслідок інциденту:
Для пасажирів, які залишилися в аеропорту, адміністрація підготувала розкладні ліжка, ковдри, їжу та напої.
