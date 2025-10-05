Практика судов
  1. В мире

Италия требует от США отменить новую пошлину на пасту, которая может удвоить ее цену

21:44, 5 октября 2025
США входят в тройку главных рынков сбыта итальянской пасты.
Италия требует от США отменить новую пошлину на пасту, которая может удвоить ее цену
Фото: unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Италия призвала правительство США пересмотреть решение о введении дополнительной пошлины на импорт пасты, которая может сделать итальянскую продукцию вдвое дороже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Италии.

США обвиняют итальянских производителей в демпинге

Почти 92% дополнительной пошлины планирует ввести Департамент торговли США, который считает, что две крупные итальянские компании продавали пасту по заниженным ценам с июля 2023 по июнь 2024 года.

Если решение вступит в силу, с января 2026 года итальянские производители пасты будут платить 91,74% дополнительного налога, который будет начисляться сверх действующей 15% пошлины на импорт из стран ЕС.

Италия не согласна с выводами США

Министерство иностранных дел Италии заявило, что категорически не согласно с решением американской стороны и намерено его обжаловать вместе с Еврокомиссией.

«Мы работаем с ЕС, чтобы убедить США отказаться от этого решения, которое вредит итальянским производителям», — говорится в заявлении МИД.

Итальянские дипломаты в Вашингтоне уже оказывают помощь компаниям, которые готовятся защищать свои интересы в суде.

США — один из главных рынков итальянской пасты

Италия является крупнейшим экспортером пасты в мире. В 2024 году, по данным ISTAT, страна продала за рубеж более 2,5 миллиона тонн макаронных изделий на сумму свыше €4 миллиардов.

США входят в тройку основных рынков сбыта итальянской пасты — ежегодный экспорт составляет около $800 миллионов.

Бизнес опасается экономических потерь

Главная бизнес-ассоциация Италии Confindustria предупредила, что новые американские пошлины могут нанести серьезный удар по экспорту и замедлить рост экономики.

Из-за этого организация снизила прогноз экономического роста на следующий год, ссылаясь на влияние торговых барьеров и международную напряженность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Италия продукты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва