Италия требует от США отменить новую пошлину на пасту, которая может удвоить ее цену

Италия призвала правительство США пересмотреть решение о введении дополнительной пошлины на импорт пасты, которая может сделать итальянскую продукцию вдвое дороже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Италии.

США обвиняют итальянских производителей в демпинге

Почти 92% дополнительной пошлины планирует ввести Департамент торговли США, который считает, что две крупные итальянские компании продавали пасту по заниженным ценам с июля 2023 по июнь 2024 года.

Если решение вступит в силу, с января 2026 года итальянские производители пасты будут платить 91,74% дополнительного налога, который будет начисляться сверх действующей 15% пошлины на импорт из стран ЕС.

Италия не согласна с выводами США

Министерство иностранных дел Италии заявило, что категорически не согласно с решением американской стороны и намерено его обжаловать вместе с Еврокомиссией.

«Мы работаем с ЕС, чтобы убедить США отказаться от этого решения, которое вредит итальянским производителям», — говорится в заявлении МИД.

Итальянские дипломаты в Вашингтоне уже оказывают помощь компаниям, которые готовятся защищать свои интересы в суде.

США — один из главных рынков итальянской пасты

Италия является крупнейшим экспортером пасты в мире. В 2024 году, по данным ISTAT, страна продала за рубеж более 2,5 миллиона тонн макаронных изделий на сумму свыше €4 миллиардов.

США входят в тройку основных рынков сбыта итальянской пасты — ежегодный экспорт составляет около $800 миллионов.

Бизнес опасается экономических потерь

Главная бизнес-ассоциация Италии Confindustria предупредила, что новые американские пошлины могут нанести серьезный удар по экспорту и замедлить рост экономики.

Из-за этого организация снизила прогноз экономического роста на следующий год, ссылаясь на влияние торговых барьеров и международную напряженность.

