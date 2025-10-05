Італія вимагає від США скасувати нове мито на пасту, яке може подвоїти її ціну

США входять до трійки головних ринків збуту італійської пасти.

Фото: unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Італія закликала уряд США переглянути рішення про введення додаткового мита на імпорт пасти, яке може зробити італійську продукцію вдвічі дорожчою. Про це повідомляє Reuters із посиланням на МЗС Італії.

США звинувачують італійських виробників у демпінгу

Майже 92% додаткового мита планує запровадити Департамент торгівлі США, який вважає, що дві великі італійські компанії продавали пасту за заниженими цінами з липня 2023 по червень 2024 року.

Якщо рішення набуде чинності, з січня 2026 року італійські виробники пасти платитимуть 91,74% додаткового податку, який буде накладено поверх чинного 15% мита на імпорт із країн ЄС.

Італія не згодна з висновками США

Міністерство закордонних справ Італії заявило, що категорично не погоджується з рішенням американської сторони й оскаржуватиме його разом із Єврокомісією.

«Ми працюємо з ЄС, щоб переконати США відмовитися від цього рішення, яке шкодить італійським виробникам», — йдеться у заяві МЗС.

Італійські дипломати у Вашингтоні вже надають допомогу компаніям, які готуються захищати свої інтереси в суді.

США — один із головних ринків італійської пасти

Італія є найбільшим експортером пасти у світі. У 2024 році за даними ISTAT, країна продала за кордон понад 2,5 мільйона тонн макаронних виробів на понад €4 мільярди.

США входять до трійки головних ринків збуту італійської пасти — щорічний експорт становить приблизно $800 мільйонів.

Бізнес побоюється економічних втрат

Головна бізнес-асоціація Італії Confindustria попередила, що нові американські мита можуть завдати серйозного удару по експорту та загальмувати зростання економіки.

Через це організація знизила прогноз економічного зростання на наступний рік, посилаючись на вплив торговельних бар’єрів і міжнародну напругу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.