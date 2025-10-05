Практика судів
  1. У світі

Італія вимагає від США скасувати нове мито на пасту, яке може подвоїти її ціну

21:44, 5 жовтня 2025
США входять до трійки головних ринків збуту італійської пасти.
Італія вимагає від США скасувати нове мито на пасту, яке може подвоїти її ціну
Фото: unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Італія закликала уряд США переглянути рішення про введення додаткового мита на імпорт пасти, яке може зробити італійську продукцію вдвічі дорожчою. Про це повідомляє Reuters із посиланням на МЗС Італії.

США звинувачують італійських виробників у демпінгу

Майже 92% додаткового мита планує запровадити Департамент торгівлі США, який вважає, що дві великі італійські компанії продавали пасту за заниженими цінами з липня 2023 по червень 2024 року.

Якщо рішення набуде чинності, з січня 2026 року італійські виробники пасти платитимуть 91,74% додаткового податку, який буде накладено поверх чинного 15% мита на імпорт із країн ЄС.

Італія не згодна з висновками США

Міністерство закордонних справ Італії заявило, що категорично не погоджується з рішенням американської сторони й оскаржуватиме його разом із Єврокомісією.

«Ми працюємо з ЄС, щоб переконати США відмовитися від цього рішення, яке шкодить італійським виробникам», — йдеться у заяві МЗС.

Італійські дипломати у Вашингтоні вже надають допомогу компаніям, які готуються захищати свої інтереси в суді.

США — один із головних ринків італійської пасти

Італія є найбільшим експортером пасти у світі. У 2024 році за даними ISTAT, країна продала за кордон понад 2,5 мільйона тонн макаронних виробів на понад €4 мільярди.

США входять до трійки головних ринків збуту італійської пасти — щорічний експорт становить приблизно $800 мільйонів.

Бізнес побоюється економічних втрат

Головна бізнес-асоціація Італії Confindustria попередила, що нові американські мита можуть завдати серйозного удару по експорту та загальмувати зростання економіки.

Через це організація знизила прогноз економічного зростання на наступний рік, посилаючись на вплив торговельних бар’єрів і міжнародну напругу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Італія продукти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду