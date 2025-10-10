В США начали расследование в отношении Tesla из-за аварий с автопилотом

Автопилот Tesla стал причиной более 50 аварий.

Фото: Reuters

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала расследование в отношении 2,88 миллиона автомобилей Tesla, оснащенных системой Full Self-Driving (FSD). Об этом сообщает Reuters.

Причиной стали более 50 сообщений об опасных ситуациях и авариях. По данным агентства, FSD иногда провоцирует действия, противоречащие правилам дорожного движения: машины могут проезжать на красный свет или выезжать на встречную полосу.

Особое беспокойство вызвали шесть случаев, когда Tesla с включенной FSD проехала перекресток на запретный сигнал светофора и попала в ДТП. Расследование начнется с предварительной оценки, но в случае выявления серьезных рисков NHTSA может потребовать отзыв автомобилей.

Это не первая проверка Tesla со стороны американского регулятора. В начале года агентство изучало функции Smart Summon, которые позволяют владельцам дистанционно вызывать авто с парковки. Недавно NHTSA также начала проверку Model Y 2021 года из-за возможных проблем с дверными ручками, которые могут блокировать пассажиров внутри.

Сама Tesla настаивает, что ее система делает поездки более безопасными: по данным компании, аварий с FSD меньше, чем без него. В то же время производитель пытается ограничить доступ к подробной статистике инцидентов, ссылаясь на конфиденциальность.

