У США розпочали розслідування щодо Tesla через аварії з автопілотом

18:03, 10 жовтня 2025
Автопілот Tesla спричинив понад 50 аварій.
Фото: Reuters
Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розпочала розслідування щодо 2,88 мільйона автомобілів Tesla, оснащених системою Full Self-Driving (FSD). Про це повідомляє Reuters.

Причиною стали понад 50 повідомлень про небезпечні ситуації та аварії. За даними агентства, FSD іноді провокує дії, що суперечать правилам дорожнього руху: машини можуть проїжджати на червоне світло чи виїжджати на зустрічну смугу.

Особливе занепокоєння викликали шість випадків, коли Tesla з увімкненою FSD проїхала перехрестя на заборонний сигнал світлофора та потрапила в ДТП. Розслідування почнеться з попередньої оцінки, але у разі виявлення серйозних ризиків NHTSA може вимагати відкликання автомобілів.

Це не перша перевірка Tesla з боку американського регулятора. На початку року агентство вивчало функції Smart Summon, які дозволяють власникам дистанційно викликати авто з паркування. Лише нещодавно NHTSA також почала перевірку Model Y 2021 року через можливі проблеми з дверними ручками, які можуть блокувати пасажирів усередині.

Сама Tesla наполягає, що її система робить поїздки безпечнішими: за даними компанії, аварій із FSD менше, ніж без нього. Водночас виробник намагається обмежити доступ до детальної статистики інцидентів, посилаючись на конфіденційність.

