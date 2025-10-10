Итальянских чемпионок по плаванию задержали в Сингапуре за кражу в duty-free

Спортсменок отпустили после вмешательства дипведомства, но отстранили от соревнований.

Две итальянские пловчихи, 20-летняя Бенедетта Пилато и 22-летняя Кьяра Тарантино, были задержаны в Сингапуре за кражу в магазине duty-free. Об этом сообщает Reuters.

По данным следствия, Тарантино похитила несколько флаконов эфирного масла (по другой версии, духов) и спрятала их в сумку Пилато. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

После вмешательства итальянского дипломатического ведомства спортсменок отпустили. Их отстранили от соревнований на 90 дней, из-за чего они пропустят чемпионат Европы на короткой воде в декабре.

Бенедетта Пилато — чемпионка мира на дистанции 100 метров брассом и двукратная победительница чемпионата мира на короткой воде (2020, 2022). Кьяра Тарантино завоевала бронзу на чемпионате Европы 2021 года в эстафете и три серебряные медали на континентальных первенствах на короткой воде в эстафетах.

