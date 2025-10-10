Практика судов
  1. В мире

Итальянских чемпионок по плаванию задержали в Сингапуре за кражу в duty-free

20:35, 10 октября 2025
Спортсменок отпустили после вмешательства дипведомства, но отстранили от соревнований.
Итальянских чемпионок по плаванию задержали в Сингапуре за кражу в duty-free
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Две итальянские пловчихи, 20-летняя Бенедетта Пилато и 22-летняя Кьяра Тарантино, были задержаны в Сингапуре за кражу в магазине duty-free. Об этом сообщает Reuters.

По данным следствия, Тарантино похитила несколько флаконов эфирного масла (по другой версии, духов) и спрятала их в сумку Пилато. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

После вмешательства итальянского дипломатического ведомства спортсменок отпустили. Их отстранили от соревнований на 90 дней, из-за чего они пропустят чемпионат Европы на короткой воде в декабре.

Бенедетта Пилато — чемпионка мира на дистанции 100 метров брассом и двукратная победительница чемпионата мира на короткой воде (2020, 2022). Кьяра Тарантино завоевала бронзу на чемпионате Европы 2021 года в эстафете и три серебряные медали на континентальных первенствах на короткой воде в эстафетах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Италия задержание спорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин утвердил положение о ядерном страховом пуле

Ядерный страховой пул — это объединение страховщиков-резидентов, получивших лицензию по классу страхования, включающему риски страхования ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента.

Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард российские обстрелы и использование замороженных российских активов

«В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов», – отметил Президент Зеленский.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

УПК не содержит оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении – Верховный Суд

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, отметил Верховный Суд.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики