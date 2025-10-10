Італійських чемпіонок із плавання затримали в Сінгапурі за крадіжку в duty-free

Спортсменок відпустили після втручання дипвідомства, але відсторонили від змагань.

Дві італійські плавчині, 20-річна Бенедетта Пілато та 22-річна К’яра Тарантіно, були затримані в Сінгапурі за крадіжку в магазині duty-free. Про це повідомляє Reuters.

За даними слідства, Тарантіно викрала кілька флаконів ефірної олії (за іншою версією, парфумів) і заховала їх у сумку Пілато. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження.

Після втручання італійського дипломатичного відомства спортсменок відпустили. Їх відсторонили від змагань на 90 днів, через що вони пропустять чемпіонат Європи на короткій воді в грудні.

Бенедетта Пілато — чемпіонка світу на дистанції 100 метрів брасом і дворазова переможниця чемпіонату світу на короткій воді (2020, 2022). К’яра Тарантіно здобула бронзу на чемпіонаті Європи 2021 року в естафеті та три срібні медалі на континентальних першостях на короткій воді в естафетах.

