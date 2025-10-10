Apple удвоила вознаграждение за найденные уязвимости — теперь до $2 миллионов

За критические ошибки выплаты могут превышать $5 миллионов.

Компания Apple увеличила максимальное вознаграждение за обнаружение уязвимостей в своих системах с $1 миллиона до $2 миллионов, сообщает Engadget.

Начиная с ноября 2025 года, участники программы Apple Security Bounty смогут получить до $2 миллионов за обнаружение «цепочек эксплойтов, способных достигать целей, подобных сложным атакам наемных шпионов», которые не требуют действий пользователя.

Программа Security Bounty предусматривает выплаты, не обязательно максимальные, за исследование уязвимостей безопасности или конфиденциальности пользователей. Целью программы является поддержка исследований, которые помогают компании усиливать защиту данных и конфиденциальности.

Как отмечает Engadget, $2 миллиона — не предел. За особо критические уязвимости, в частности ошибки в бета-версиях программного обеспечения или способы обхода режима блокировки в браузере Safari, выплаты могут превышать $5 миллионов. Режим блокировки является усовершенствованной системой безопасности Safari.

