Apple подвоїла винагороду за знайдені вразливості — тепер до $2 мільйонів

За критичні помилки виплати можуть перевищувати $5 мільйонів.

Компанія Apple збільшила максимальну винагороду за виявлення вразливостей у своїх системах із $1 мільйона до $2 мільйонів, повідомляє Engadget.

Починаючи з листопада 2025 року, учасники програми Apple Security Bounty зможуть отримати до $2 мільйонів за виявлення «ланцюжків експлойтів, здатних досягати цілей, подібних до складних атак найманців-шпигунів», які не потребують дій користувача.

Програма Security Bounty передбачає виплати, не обов’язково максимальні, за дослідження вразливостей безпеки або конфіденційності користувачів. Метою програми є підтримка досліджень, які допомагають компанії посилювати захист даних і приватності.

Як зазначає Engadget, $2 мільйони — не межа. За особливо критичні вразливості, зокрема помилки в бета-версіях програмного забезпечення чи способи обходу режиму блокування в браузері Safari, виплати можуть перевищувати $5 мільйонів. Режим блокування є вдосконаленою системою безпеки Safari.

