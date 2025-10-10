Практика судів
  1. У світі

Apple подвоїла винагороду за знайдені вразливості — тепер до $2 мільйонів

21:39, 10 жовтня 2025
За критичні помилки виплати можуть перевищувати $5 мільйонів.
Apple подвоїла винагороду за знайдені вразливості — тепер до $2 мільйонів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Apple збільшила максимальну винагороду за виявлення вразливостей у своїх системах із $1 мільйона до $2 мільйонів, повідомляє Engadget.

Починаючи з листопада 2025 року, учасники програми Apple Security Bounty зможуть отримати до $2 мільйонів за виявлення «ланцюжків експлойтів, здатних досягати цілей, подібних до складних атак найманців-шпигунів», які не потребують дій користувача.

Програма Security Bounty передбачає виплати, не обов’язково максимальні, за дослідження вразливостей безпеки або конфіденційності користувачів. Метою програми є підтримка досліджень, які допомагають компанії посилювати захист даних і приватності.

Як зазначає Engadget, $2 мільйони — не межа. За особливо критичні вразливості, зокрема помилки в бета-версіях програмного забезпечення чи способи обходу режиму блокування в браузері Safari, виплати можуть перевищувати $5 мільйонів. Режим блокування є вдосконаленою системою безпеки Safari.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Apple

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив положення про ядерний страховий пул

Ядерний страховий пул — це об’єднання страховиків-резидентів, які отримали ліцензію за класом страхування, що включає ризики страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

Вища рада правосуддя відновлює розгляд рекомендацій кандидатів на посади суддів апеляційних судів

21 жовтня Рада правосуддя спробує внести Президенту подання про призначення трьох суддів апеляційних судів.

Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард російські обстріли та використання заморожених російських активів

Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів – зазначив Президент Зеленський.

Кабмін затвердив порядок тренінгів з кібергігієни для міністрів та депутатів

Метою є формування у них практичних навичок безпечного користування інтернетом.

КПК не містить жодних застережень про необхідність залучення захисника при повідомленні особі про підозру – Верховний Суд

Відсутність захисника під час повідомлення засудженій про підозру не впливає на законність цієї процесуальної дії, зазначив Верховний Суд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики