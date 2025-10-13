19-летний сын Дональда Трампа, Баррон Трамп, может войти в совет директоров TikTok

Баррон Трамп может войти в совет директоров американского TikTok после отделения от Китая.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

19-летний сын президента США Дональда Трампа Баррон рассматривается как кандидат в совет директоров американской версии TikTok после соглашения об отделении приложения от китайских владельцев. Об этом сообщает The Independent.

Трамп ранее заявлял, что «спас» TikTok и пользователи «должны» его администрации за продолжение доступности платформы в США.

Джек Адвент, 22-летний бывший менеджер Трампа по социальным сетям, поддержал идею назначения Баррона в совет директоров, чтобы расширить привлекательность приложения для молодежи.

«Молодежь составляет подавляющее большинство пользователей TikTok», — сказал Адвент. «Я надеюсь, что президент Трамп рассмотрит возможность назначения своего сына Баррона и, возможно, других молодых американцев в совет директоров TikTok, чтобы помочь обеспечить, чтобы он оставался приложением, которым молодежь хочет продолжать пользоваться».

Баррон, который недавно вернулся в Белый дом, посещая занятия в кампусе Нью-Йоркского университета в Вашингтоне, не комментировал заявление Адвента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.