19-летний сын Дональда Трампа, Баррон Трамп, может войти в совет директоров TikTok

11:26, 13 октября 2025
Баррон Трамп может войти в совет директоров американского TikTok после отделения от Китая.
19-летний сын Дональда Трампа, Баррон Трамп, может войти в совет директоров TikTok
19-летний сын президента США Дональда Трампа Баррон рассматривается как кандидат в совет директоров американской версии TikTok после соглашения об отделении приложения от китайских владельцев. Об этом сообщает The Independent.

Трамп ранее заявлял, что «спас» TikTok и пользователи «должны» его администрации за продолжение доступности платформы в США.

Джек Адвент, 22-летний бывший менеджер Трампа по социальным сетям, поддержал идею назначения Баррона в совет директоров, чтобы расширить привлекательность приложения для молодежи.

«Молодежь составляет подавляющее большинство пользователей TikTok», — сказал Адвент. «Я надеюсь, что президент Трамп рассмотрит возможность назначения своего сына Баррона и, возможно, других молодых американцев в совет директоров TikTok, чтобы помочь обеспечить, чтобы он оставался приложением, которым молодежь хочет продолжать пользоваться».

Баррон, который недавно вернулся в Белый дом, посещая занятия в кампусе Нью-Йоркского университета в Вашингтоне, не комментировал заявление Адвента.

