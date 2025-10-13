Практика судів
19-річний син Дональда Трампа, Баррон Трамп, може увійти до ради директорів TikTok

11:26, 13 жовтня 2025
Баррон Трамп може увійти до ради директорів американського TikTok після відокремлення від Китаю.
19-річний син Дональда Трампа, Баррон Трамп, може увійти до ради директорів TikTok
19-річний син президента США Дональда Трампа Баррон розглядається як кандидат до ради директорів американської версії TikTok після угоди про відокремлення додатка від китайських власників. Про це повідомляє The Independent.

Трамп раніше заявляв, що «врятував» TikTok і користувачі «винні» його адміністрації за продовження доступності платформи в США.

Джек Адвент, 22-річний колишній менеджер Трампа з соціальних мереж, підтримав ідею призначення Баррона до ради директорів, щоб розширити привабливість додатка для молоді.

«Молодь складає переважну більшість користувачів TikTok», — сказав Адвент. «Я сподіваюся, що президент Трамп розгляне можливість призначення свого сина Баррона та, можливо, інших молодих американців до ради директорів TikTok, щоб допомогти забезпечити, щоб він залишався додатком, яким молодь хоче продовжувати користуватися».

Баррон, який нещодавно повернувся до Білого дому, відвідуючи заняття в кампусі Нью-Йоркського університету у Вашингтоні, не коментував заяву Адвента.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

