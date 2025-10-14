Британский стартап создал футуристического охотника за дронами без взрывчатки, но с ИИ

Дрон-перехватчик Baby Raptor, оснащенный искусственным интеллектом, нейтрализует вражеские дроны кинетическим способом.

Источник фото: London Defence R&D pic

Британская компания London Defence R&D представила новый перехватывающий дрон Baby Raptor — компактную автономную систему, разработанную для противодействия вражеским беспилотникам. Устройство сочетает футуристичный дизайн, напоминающий космический корабль или высокоскоростной супкар, с промышленной конструкцией, ориентированной на снижение эксплуатационных расходов ПВО. Об этом говорится в материале Defence Blog.

В отличие от дорогих ракет-перехватчиков и пилотируемых самолетов, Baby Raptor создан как относительно дешевый, полностью автономный перехватчик, способный нейтрализовать воздушные угрозы. По словам компании, дрон предназначен для «полностью автономного взлета, обнаружения и поражения» целей.

Основатель London Defence R&D Айтекин Гюджлю рассказал, что система может отслеживать цели, движущиеся со скоростью более 250 км/ч, и использует набор мультисенсоров — две камеры дневного света, тепловизионную камеру и инерционные/вспомогательные сенсоры. Обработка сигналов и обнаружение осуществляются с помощью программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, которое отвечает за поиск, фиксацию и сопровождение целей.

Нейтрализация достигается кинетически — через контролируемое физическое перехватывание, а не взрывные заряды. Гюджлю подчеркнул, что такой подход повышает безопасность гражданских лиц и инфраструктуры и делает систему «строго оборонительной».

Особое внимание в компании уделили простоте производства и масштабируемости. Baby Raptor оптимизирован для промышленных 3D-принтеров HP: корпус печатается в двух частях за один цикл и собирается менее чем за час. Это позволяет разворачивать локальное производство, быстро пополнять запасы и уменьшать зависимость от сложных глобальных цепочек поставок.

«Рост затрат заставляет операторов искать более доступные варианты противодействия дронам», — отметил Гюджлю. Он добавил, что недорогие кинетические перехватчики закрывают критические пробелы в обороне, когда традиционные средства становятся слишком дорогими или недоступными.

