Британський стартап створив футуристичного мисливця за дронами без вибухівки, але з ШІ

09:32, 14 жовтня 2025
Дрон-перехоплювач Baby Raptor, оснащений штучним інтелектом, нейтралізує ворожі дрони кінетичним способом.
Джерело фото: London Defence R&D pic
Британська компанія London Defence R&D представила новий перехоплювальний дрон Baby Raptor — компактну автономну систему, розроблену для протидії ворожим безпілотникам. Пристрій поєднує футуристичний дизайн, що нагадує космічний корабель або високошвидкісний суперкар, з промисловою конструкцією, орієнтованою на зниження операційних витрат протиповітряної оборони. Про це йдеться в матеріалі Defence Blog.

На відміну від дорогих ракет-перехоплювачів та пілотованих літаків, Baby Raptor створений як відносно дешевий, повністю автономний перехоплювач, здатний нейтралізувати повітряні загрози. За словами компанії, дрон призначений для «повністю автономного зльоту, виявлення та ураження» цілей.

Засновник London Defence R&D Айтекін Гюджлю розповів, що система може відстежувати цілі, які рухаються зі швидкістю понад 250 км/год, і використовує набір мультисенсорів — дві камери денного світла, тепловізійну камеру та інерційні/допоміжні сенсори. Обробка сигналів і виявлення здійснюються за допомогою програмного забезпечення на основі штучного інтелекту, яке відповідає за пошук, фіксацію та відстеження цілей.

Нейтралізація досягається кінетично — через контрольоване фізичне перехоплення, а не вибухові заряди. Гюджлю підкреслив, що такий підхід підвищує безпеку цивільних осіб і інфраструктури та робить систему «строго оборонною».

Особливу увагу в компанії приділили простоті виробництва та масштабованості. Baby Raptor оптимізований для промислових 3D-принтерів HP: корпус друкується у двох частинах за один цикл і збирається менш ніж за годину. Це дозволяє розгортати локальне виробництво, швидко поповнювати запаси та зменшувати залежність від складних глобальних ланцюгів постачання.

«Зростання витрат змушує операторів шукати доступніші варіанти протидії дронам», — зазначив Гюджлю. Він додав, що недорогі кінетичні перехоплювачі закривають критичні прогалини в обороні, коли традиційні засоби стають занадто дорогими або недоступними.

зброя Велика Британія дрон

