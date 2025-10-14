Практика судов
Трамп раскритиковал журнал Time за свое «худшее фото за все время» на обложке

10:14, 14 октября 2025
Политик пожаловался, что редакция «стерла» его волосы и прибавила странную «маленькую корону» над головой.
Трамп раскритиковал журнал Time за свое «худшее фото за все время» на обложке
Президент США Дональд Трамп пожаловался на обложку журнала Time, который недавно опубликовал материал о нем. По словам политика, хотя статья была «относительно хорошей», фото, выбранное для публикации, он назвал «худшим».

«Журнал Time написал относительно хорошую статью обо мне, но фотография, возможно, худшая за все время. Они “стерли” мои волосы, а затем разместили что-то, что колышется над моей головой, похожее на плавающую корону, но чрезвычайно маленькую. Очень странно!», — написал Трамп.

Он добавил, что никогда не любил фотографии, сделанные с нижних ракурсов, однако на этот раз, по его словам, «это чрезвычайно плохое фото, и его стоит высмеять».

«Что они делают и для чего?», — возмутился Трамп.

