Трамп розкритикував журнал Time за своє «найгірше фото за весь час» на обкладинці

Політик поскаржився, що редакція «стерла» його волосся і додала дивну «маленьку корону» над головою.

Президент США Дональд Трамп поскаржився на обкладинку журналу Time, який нещодавно опублікував матеріал про нього. За словами політика, хоча стаття була «відносно хорошою», фото, яке обрали для публікації, він назвав «найгіршим».

«Журнал Time написав відносно хорошу статтю про мене, але фотографія, можливо, найгірша за весь час. Вони «стерли» моє волосся, а потім розмістили щось, що гойдається над моєю головою, схоже на плаваючу корону, але надзвичайно маленьку. Дуже дивно!», — написав Трамп.

Він додав, що ніколи не любив фотографії, зроблені з нижніх ракурсів, однак цього разу, за його словами, «це надзвичайно погане фото, і його варто висміяли».

«Що вони роблять і для чого?», — обурився Трамп.

