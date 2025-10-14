Генсек НАТО Марк Рютте: Если бы мы были слабыми, то сразу бы сбивали российские самолеты

Рютте заявил, что НАТО спокойно реагирует на полёты российских самолётов, пока они не представляют угрозы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не считает необходимым жестко реагировать на незначительные нарушения воздушного пространства со стороны России, поскольку обладает существенным военным превосходством.

Комментируя последние инциденты с российскими самолетами у границ НАТО, Рютте пояснил, что пока такие действия не представляют реальной угрозы, Альянс «спокойно выводит» их из собственного воздушного пространства.

«Пока они не представляют угрозы, мы спокойно выводим их из нашего воздушного пространства. Это пропорциональная реакция — мы гораздо сильнее россиян», — сказал он.

По словам Рютте, такая сдержанность свидетельствует об уверенности НАТО.

«Если бы мы были слабыми, возможно, сразу сбивали бы их. Но поскольку мы сильнее, наш ответ пропорционален», — подчеркнул генсек НАТО.

Также он заверил, что Альянс имеет абсолютное превосходство над Россией как в военной, так и в экономической сферах.

Рютте подчеркнул, что экономика стран-членов НАТО в 25 раз больше, чем российская, а военный потенциал блока — «несравненно выше».

«Можно быть спокойными — экономика НАТО в 25 раз больше российской. Наша армия несравненно мощнее российской», — заявил генсек Альянса.

Отдельно Рютте упомянул о военно-воздушных силах, отметив, что Россия не может соперничать с авиацией НАТО, даже используя современные истребители.

«Когда речь идет о нашей авиации, россияне даже не могут стоять в тени рядом с нами — с этими их МиГ-31 или как они там называются», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.