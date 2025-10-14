Генсек НАТО Марк Рютте: Якщо ми були б слабкими, то одразу б збивали російські літаки

Рютте заявив, що НАТО спокійно реагує на польоти російських літаків, поки вони не становлять загрози.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не вважає за потрібне жорстко реагувати на незначні порушення повітряного простору з боку Росії, адже має суттєву військову перевагу.

Коментуючи останні інциденти з російськими літаками поблизу кордонів НАТО, Рютте пояснив, що поки такі дії не становлять реальної загрози, Альянс «спокійно виводить» їх із власного повітряного простору.

«Поки вони не становлять загрози, ми спокійно виводимо їх з нашого повітряного простору. Це пропорційна реакція — ми набагато сильніші за росіян», — сказав він.

За словами Рютте, така стриманість свідчить про впевненість НАТО.

«Якби ми були слабкими, можливо, одразу збивали б їх. Але оскільки ми сильніші, наша відповідь пропорційна», — підкреслив генсек НАТО.

Також він запевнив, що Альянс має абсолютну перевагу над Росією як у військовій, так і в економічній сферах.

Рютте підкреслив, що економіка країн-членів НАТО у 25 разів більша, ніж російська, а військовий потенціал блоку — «незрівнянно вищий».

«Можна бути спокійними — економіка НАТО у 25 разів більша за російську. Наша армія незрівнянно потужніша за російську», — заявив генсек Альянсу.

Окремо Рютте згадав про повітряні сили, наголосивши, що Росія не може змагатися з авіацією НАТО, навіть використовуючи сучасні винищувачі.

«Коли йдеться про нашу авіацію, росіяни навіть не можуть стояти в тіні поруч із нами — з цими їхніми МіГ-31 чи як вони там називаються», — додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.