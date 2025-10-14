Практика судів
  1. У світі

Генсек НАТО Марк Рютте: Якщо ми були б слабкими, то одразу б збивали російські літаки

13:23, 14 жовтня 2025
Рютте заявив, що НАТО спокійно реагує на польоти російських літаків, поки вони не становлять загрози.
Генсек НАТО Марк Рютте: Якщо ми були б слабкими, то одразу б збивали російські літаки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не вважає за потрібне жорстко реагувати на незначні порушення повітряного простору з боку Росії, адже має суттєву військову перевагу.

Коментуючи останні інциденти з російськими літаками поблизу кордонів НАТО, Рютте пояснив, що поки такі дії не становлять реальної загрози, Альянс «спокійно виводить» їх із власного повітряного простору.

«Поки вони не становлять загрози, ми спокійно виводимо їх з нашого повітряного простору. Це пропорційна реакція — ми набагато сильніші за росіян», — сказав він.

За словами Рютте, така стриманість свідчить про впевненість НАТО.

«Якби ми були слабкими, можливо, одразу збивали б їх. Але оскільки ми сильніші, наша відповідь пропорційна», — підкреслив генсек НАТО.

Також він запевнив, що Альянс має абсолютну перевагу над Росією як у військовій, так і в економічній сферах.

Рютте підкреслив, що економіка країн-членів НАТО у 25 разів більша, ніж російська, а військовий потенціал блоку — «незрівнянно вищий».

«Можна бути спокійними — економіка НАТО у 25 разів більша за російську. Наша армія незрівнянно потужніша за російську», — заявив генсек Альянсу.

Окремо Рютте згадав про повітряні сили, наголосивши, що Росія не може змагатися з авіацією НАТО, навіть використовуючи сучасні винищувачі.

«Коли йдеться про нашу авіацію, росіяни навіть не можуть стояти в тіні поруч із нами — з цими їхніми МіГ-31 чи як вони там називаються», — додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАТО Марк Рютте

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НБУ оновив правила резервування: нові стимули для банків та контроль за «замороженими» коштами

Банки зобов’язані будуть зберігати кошти, заблоковані через санкції, на коррахунку в НБУ понад обов’язкові резерви, до моменту скасування санкцій або перерахування таких сум до бюджету.

Мінцифри повідомило про викриття СБУ і ОГП групи злочинців, які логінились у Дію через систему авторизації BankID

Викрито злочинців, які входили до мобільних застосунків українських банків і логінились у Дію через BankID – Мінцифри.

Впровадження випадкового розподілу справ між прокурорами та ухвалення KPI для органів прокуратури – що передбачає Стратегія розвитку прокуратури на 2025–2028 роки

У затвердженій Стратегії розвитку прокуратури на 2025-2028 роки, зокрема, йдеться про удосконалення законодавчої бази для забезпечення прозорого відбору керівного складу органів прокуратури.

У Києві 70 тисяч чоловіків перебувають в розшуку ТЦК, у Вінницькій області – 120 тисяч – Галина Янченко

Загалом в Україні 1,5 млн чоловіків не оновили військово-облікові дані і перебувають в розшуку – народний депутат Галина Янченко пояснила, навіщо Верховна Рада прийняла закон про бронювання «ухилянтів».

До заяви про усиновлення дитини не потрібно буде додавати медичний висновок про стан здоров’я заявника – Кабмін ініціював зміни до ЦПК

Відомостей про стан здоров’я будуть брати з електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
  • Дмитро Михайленко
    Дмитро Михайленко
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду