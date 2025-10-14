Практика судов
Марк Рютте сравнил поставки F-35 и Patriot с анекдотом о «Ладе» и холодильнике

13:14, 14 октября 2025
Генсек НАТО Марк Рютте также связал возможное нападение Китая на Тайвань с агрессией РФ против НАТО.
Марк Рютте сравнил поставки F-35 и Patriot с анекдотом о «Ладе» и холодильнике
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что если Китай решит атаковать Тайвань, то, вероятно, Пекин заставит Россию выступить против НАТО, чтобы держать Альянс занятым.

«Если Китай решит действовать против Тайваня, то, вероятно, Китай заставит своего младшего партнера — Россию под руководством Путина — выступить против НАТО, чтобы удержать нас занятыми», — цитирует Рютте ClashReport.

Он также отметил, что российские военные истощены, и есть лишь одна одинокая и поврежденная российская подводная лодка, которая «кульгает домой после патрулирования».

«Какое же это изменение по сравнению с романом Тома Клэнси 1984 года “Охота за «Красным Октябрем»”. Сегодня это скорее похоже на охоту за ближайшим механиком.

Я иногда шучу, что когда покупаешь F-35 или систему Patriot, это как в старом русском анекдоте про “Ладу” и холодильник.

Она (техника) прибудет через 10 лет, и тогда спрашивают: утром или после обеда?» — сказал генсек НАТО.

