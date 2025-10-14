Марк Рютте порівняв поставки F-35 та Patriot із анекдотом про «Ладу» та холодильник

Генсек НАТО Марк Рютте також пов'язав можливий напад Китаю на Тайвань з агресію РФ проти НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, якщо Китай вирішить атакувати Тайвань, то, ймовірно, Пекін змусить Росію виступити проти НАТО, щоб тримати Альянс зайнятими.

«Якщо Китай вирішить діяти проти Тайваню, то, ймовірно, Китай змусить свого молодшого партнера — Росію під керівництвом Путіна — виступити проти НАТО, щоб утримати нас зайнятими», - цитує Рютте ClashReport.

Також він зазначив, що російські військові виснажені, та є лише один самотній і пошкоджений російський підводний човен, який «кульгає додому після патрулювання».

«Яка ж це зміна порівняно з романом Тома Кленсі 1984 року «Полювання за «Червоним Жовтнем». Сьогодні це радше схоже на полювання за найближчим механіком.

Я іноді жартую, що коли купуєш F-35 або систему Patriot, це як у старому російському анекдоті про «Ладу» і холодильник.

Вона (техніка) прибуде через 10 років, і тоді запитують: зранку чи після обіду?», - сказав генсек НАТО.

