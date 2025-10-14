Трамп заявил, что США нанесли удар по судну с наркотиками у берегов Венесуэлы

Дональд Трамп заявил об ударе по судну, которое перевозило наркотики.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что США нанесли удар по кораблю, который был связан с наркокартелями и проходил у берегов Венесуэлы.

По его словам, данные разведки Штатов подтвердили факт перевозки наркотиков судном. Шестеро членов экипажа были уничтожены

«Министр обороны приказал провести летальный кинетический удар по судну, связанному с Назначенной террористической организацией (DTO), занимающейся наркоторговлей в зоне ответственности USSOUTHCOM – недалеко от побережья Венесуэлы. Разведка подтвердила, что судно занималось наркоторговлей, было связано с незаконными наркоторговыми террористическими сетями и следовало по известному маршруту DTO. Удар был нанесен в международных водах, и шесть мужчин-наркотеррористов на борту судна погибли в результате удара», – сообщил Трамп в своей соцсети.

