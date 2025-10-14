Трамп заявив, що США завдали удару по судну з наркотиками біля берегів Венесуели

Дональд Трамп заявив про удар по судну, яке перевозило наркотики.

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп повідомив, що США завдали удару по кораблю, який був пов'язаний із наркокартелями і проходив біля берегів Венесуели.

За його словами, дані розвідки Штатів підтвердили факт перевезення наркотиків судном. Шестеро членів екіпажу було знищено.

«Міністр оборони наказав провести летальний кінетичний удар по судну, пов'язаному з Призначеною терористичною організацією (DTO), що займається наркоторгівлею у зоні відповідальності USSOUTHCOM – неподалік узбережжя Венесуели. Розвідка підтвердила, що судно займалося наркоторгівлею, було пов'язане з незаконними наркоторговельними терористичними мережами та слідувало за відомим маршрутом DTO. Удару було завдано у міжнародних водах, і шість чоловіків-наркотерористів на борту судна загинули внаслідок удару», – повідомив Трамп у своїй соцмережі.

