Практика судов
  1. В мире

Сикорский намекнул, что Польша может задержать самолет с Путиным по пути в Венгрию

12:01, 21 октября 2025
Министр иностранных дел Польши заявил, что правительство не может гарантировать, что суд не примет решение о задержании самолета Путина, если тот окажется в польском воздушном пространстве.
Сикорский намекнул, что Польша может задержать самолет с Путиным по пути в Венгрию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Польский министр иностранных дел и вице-премьер Радослав Сикорский заявил, что правительство Польши не может гарантировать, что суд не примет решение задержать самолет с Путиным, если тот окажется в польском небе. Об этом сообщает TVP Info.

Сикорского спросили, может ли Путин прилететь в Будапешт на запланированную встречу с Дональдом Трампом, если для этого его самолет пролетит через территорию Польши — где российским самолетам запрещены полеты с 2022 года.

В ответ глава МИД отметил: «Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет правительству задержать такой самолет, чтобы доставить подозреваемого в Гаагу».

Как известно, с 2023 года Путин находится под ордером на арест, выданным Международным уголовным судом в Гааге. Его подозревают в военных преступлениях, в частности в незаконном вывозе украинских детей с оккупированных территорий.

Из-за запрета на полеты над ЕС возникли предположения, каким маршрутом Путин мог бы попасть в Венгрию. По словам Сикорского, теоретически это возможно через воздушное пространство Турции, Черногории и Сербии.

Министр также резко раскритиковал правительство премьера Виктора Орбана: «То, что страна — член ЕС, обязана выполнять решения Международного суда, приглашает к себе Путина, вызывает отвращение. Это свидетельствует о том, что Венгрия ставит себя не на сторону Запада, а между Западом и Россией».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трамп встретится с Путиным в Будапеште. Премьер Венгрии Орбан заявил, что подготовка встречи уже идет.

Кроме того, американский президент заявил, что его встреча с Путиным в Венгрии может состояться уже в ближайшее время — примерно в течение двух недель.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша МИД путин Венгрия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию до 3 февраля 2026 года

Парламент утвердил указ Владимира Зеленского о продлении срока всеобщей мобилизации до февраля 2026 года.

Верховная Рада продлила военное положение до 3 февраля 2026 года

Парламент утвердил предложенное Владимиром Зеленским продление военного положения до февраля 2026 года.

294 млрд грн международной помощи пойдут на сектор нацбезопасности – бюджетный комитет рекомендовал изменения в бюджет-2025

Недавно Еврокомиссия впервые разрешила финансировать за счет помощи европейских партнеров зарплаты военных.

Топ-10 местных общих, специализированных и апелляционных судов с самым высоким судейским вознаграждением – данные ГСА

ГСА подытожила данные за 9 месяцев 2025 года относительно судейского вознаграждения – в каких регионах платили больше всего.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о санкциях – будут учитывать решения иностранных государств

Предлагается добавить новое основание для применения санкций в Украине – по решению уполномоченного органа иностранного государства о применении санкций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду