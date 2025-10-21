Сикорский намекнул, что Польша может задержать самолет с Путиным по пути в Венгрию

Министр иностранных дел Польши заявил, что правительство не может гарантировать, что суд не примет решение о задержании самолета Путина, если тот окажется в польском воздушном пространстве.

Польский министр иностранных дел и вице-премьер Радослав Сикорский заявил, что правительство Польши не может гарантировать, что суд не примет решение задержать самолет с Путиным, если тот окажется в польском небе. Об этом сообщает TVP Info.

Сикорского спросили, может ли Путин прилететь в Будапешт на запланированную встречу с Дональдом Трампом, если для этого его самолет пролетит через территорию Польши — где российским самолетам запрещены полеты с 2022 года.

В ответ глава МИД отметил: «Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет правительству задержать такой самолет, чтобы доставить подозреваемого в Гаагу».

Как известно, с 2023 года Путин находится под ордером на арест, выданным Международным уголовным судом в Гааге. Его подозревают в военных преступлениях, в частности в незаконном вывозе украинских детей с оккупированных территорий.

Из-за запрета на полеты над ЕС возникли предположения, каким маршрутом Путин мог бы попасть в Венгрию. По словам Сикорского, теоретически это возможно через воздушное пространство Турции, Черногории и Сербии.

Министр также резко раскритиковал правительство премьера Виктора Орбана: «То, что страна — член ЕС, обязана выполнять решения Международного суда, приглашает к себе Путина, вызывает отвращение. Это свидетельствует о том, что Венгрия ставит себя не на сторону Запада, а между Западом и Россией».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трамп встретится с Путиным в Будапеште. Премьер Венгрии Орбан заявил, что подготовка встречи уже идет.

Кроме того, американский президент заявил, что его встреча с Путиным в Венгрии может состояться уже в ближайшее время — примерно в течение двух недель.

Также в Еврокомиссии заявили, что Путину не запрещен въезд в ЕС, однако каждая страна сама решает, пропустить ли его самолет.

