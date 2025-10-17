Путину не запрещен въезд в ЕС, однако каждая страна самостоятельно решает, пропустить ли его самолет — Еврокомиссия

Санкции ЕС не содержат прямого запрета на въезд Путина, а решение о пролёте его самолета принимают государства-члены индивидуально.

Санкции Европейского Союза, введенные против российских высокопоставленных чиновников из-за войны РФ против Украины, не предусматривают прямого запрета на въезд для Путина. Об этом сообщили представители Еврокомиссии, комментируя возможную встречу Дональда Трампа с Путиным в Будапеште.

При этом разрешение на пролет самолета Путина через воздушное пространство остается компетенцией каждой отдельной страны ЕС.

«Что касается запрета на въезд как такового, то у нас заморожены активы Путина и Лаврова, но они не находятся непосредственно под запретом на въезд, поэтому это никогда к ним не применялось. Итак, как мы все уже сказали, на данный момент встреча не подтверждена. Мы не будем комментировать гипотетические сценарии, но если это произойдет, то фактически они не подпадают под запрет на въезд как таковой», — сказала представитель по вопросам внешней политики Анитта Хиппер, цитирует «Интерфакс-Украина».

Она также пояснила, что решение о разрешении пролета самолета Путина через воздушное пространство стран-членов принимается ими индивидуально.

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что разрешение на пролет является исключительно национальным решением, она ответила: «Да, это правильно».

Комментируя в целом возможность встречи Трампа и Путина в Будапеште, представитель Еврокомиссии Олоф Гилл заявил:

«Президент фон дер Ляйен приветствует любые шаги, которые ведут к справедливому и прочному миру в Украине. Если предлагаемая встреча служит этой цели, мы будем ее приветствовать… Мы отсюда говорили, что России давно пора прекратить свою бессмысленную и незаконную войну агрессии против Украины. Со стороны ЕС мы предпринимаем все возможные меры для поддержки Украины, а также для ослабления способности России вести свою войну».

В то же время он подчеркнул, что встреча еще не подтверждена, и никаких деталей не уточнено.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трамп встретится с Путиным в Будапеште. Премьер Венгрии Орбан заявил, что подготовка встречи уже идет.

Кроме того, американский президент заявил, что его встреча с Путиным в Венгрии может состояться уже в ближайшее время — примерно в течение двух недель.

