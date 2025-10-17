Практика судів
  1. У світі

Путіну не заборонено в’їзд до ЄС, проте кожна країна сама вирішує, чи пропустити його літак — Єврокомісія

14:43, 17 жовтня 2025
Санкції ЄС не містять прямої заборони на в’їзд Путіна, а рішення щодо прольоту його літака ухвалюють держави-члени індивідуально.
Путіну не заборонено в’їзд до ЄС, проте кожна країна сама вирішує, чи пропустити його літак — Єврокомісія
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Санкції Євросоюзу, запроваджені проти російських високопосадовців через війну РФ проти України, не передбачають прямої заборони на в’їзд для Путіна.  Про це заявили повідомили речники Єврокомісії, коментуючи можливу зустріч Дональда Трампа із Путіним у Будапешті.

При цьому дозвіл на проліт літака Путіна через повітряний простір залишається компетенцією кожної окремої країни ЄС.

«Щодо заборони на в'їзд як такої, то у нас заморожені активи Путіна та Лаврова, але не безпосередньо під забороною на в'їзд, тому це ніколи до них не застосовувалося. Отже, як ми всі вже сказали, наразі зустріч не підтверджена. Ми не будемо коментувати гіпотетичні сценарії, але якщо це станеться, то лише фактично, вони не підпадають під заборону на в'їзд як таку», - сказала речниця з питань зовнішньої політики Анітта Хіппер, цитує «Інтерфакс-Україна».

Вона також пояснила, що рішення про дозвіл прольоту літака Путіна через повітряний простір країн-членів ухвалюється ними індивідуально.

На уточнююче запитання журналістів, чи означає це, що дозвіл на проліт є суто національним рішенням, вона відповіла: «Так, це правильно».

Коментуючи загалом можливість зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті, речник Єврокомісії Олоф Гілл заявив:

«Президент фон дер Ляєн вітає будь-які кроки, які ведуть до справедливого та міцного миру в Україні. Якщо запропонована зустріч служить цій меті, ми будемо її вітати… Ми звідси говорили, що Росії давно назріло припинити свою безглузду та незаконну війну агресії проти України. З боку ЄС ми вживаємо всіх можливих заходів для підтримки України, а також для послаблення здатності Росії вести свою війну».

Водночас він наголосив, що зустріч ще не підтверджена, і жодних деталей не уточнено.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті. Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що підготовка зустрічі вже триває.

Крім того, американський президент заявив, що його зустріч із Путіним в Угорщині може відбутися вже найближчим часом — приблизно протягом двох тижнів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС путін Угорщина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Один з впливових чиновників ЄС може обійняти важливий пост у центрі прийняття рішень, що турбує Урсулу фон дер Ляєн – Politico

Повернення до Єврокомісії чиновника часів Жана-Клода Юнкера може посилити битву за вплив між Урсулою фон дер Ляєн та Каєю Каллас.

Кабмін заклав до бюджету на 2026 рік 14 млрд грн податкових надходжень від закону про «податок на OLX» і розкриття банківської таємниці

Уряд вирішив закласти до законопроекту про бюджет на 2026 рік доходи, які можуть надійти внаслідок прийняття закону про оподаткування продавців на онлайн-платформах та запровадження акцизного податку на газовані напої – загалом 22,5 млрд грн.

У ВРП заявили, що будуть адаптувати висновок Венеційської комісії «під українські реалії» після того, як громадські активісти назвали його «ударом по судовій реформі»

У ВРП заявили, що хоча висновок Венеційської комісії, який констатує несистемність судових реформ, є важливим, але має бути адаптований до українських реалій – тож його ще будуть обговорювати з «експертами».

Електронні торги можуть бути визнані недійсними, якщо на момент їх проведення майно не належало боржнику у виконавчому провадженні — Верховний Суд

Верховний Суд погодився з висновками судів щодо визнання електронних торгів недійсними та скасування рішення про державну реєстрацію прав і їх обтяжень.

Адвокат у ВАКС за власною ініціативою залучив експерта без ухвали суду – що вирішив Верховний Суд стосовно допустимості отримання доказу

Прокурор зазначав про безпідставне врахування судом апеляційної інстанції висновку експерта як допустимого доказу, оскільки сторона захисту без ухвали суду за власним клопотанням залучила експерта для проведення експертизи, що призвело до отримання нового доказу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області