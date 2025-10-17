Путіну не заборонено в’їзд до ЄС, проте кожна країна сама вирішує, чи пропустити його літак — Єврокомісія

Санкції ЄС не містять прямої заборони на в’їзд Путіна, а рішення щодо прольоту його літака ухвалюють держави-члени індивідуально.

Санкції Євросоюзу, запроваджені проти російських високопосадовців через війну РФ проти України, не передбачають прямої заборони на в’їзд для Путіна. Про це заявили повідомили речники Єврокомісії, коментуючи можливу зустріч Дональда Трампа із Путіним у Будапешті.

При цьому дозвіл на проліт літака Путіна через повітряний простір залишається компетенцією кожної окремої країни ЄС.

«Щодо заборони на в'їзд як такої, то у нас заморожені активи Путіна та Лаврова, але не безпосередньо під забороною на в'їзд, тому це ніколи до них не застосовувалося. Отже, як ми всі вже сказали, наразі зустріч не підтверджена. Ми не будемо коментувати гіпотетичні сценарії, але якщо це станеться, то лише фактично, вони не підпадають під заборону на в'їзд як таку», - сказала речниця з питань зовнішньої політики Анітта Хіппер, цитує «Інтерфакс-Україна».

Вона також пояснила, що рішення про дозвіл прольоту літака Путіна через повітряний простір країн-членів ухвалюється ними індивідуально.

На уточнююче запитання журналістів, чи означає це, що дозвіл на проліт є суто національним рішенням, вона відповіла: «Так, це правильно».

Коментуючи загалом можливість зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті, речник Єврокомісії Олоф Гілл заявив:

«Президент фон дер Ляєн вітає будь-які кроки, які ведуть до справедливого та міцного миру в Україні. Якщо запропонована зустріч служить цій меті, ми будемо її вітати… Ми звідси говорили, що Росії давно назріло припинити свою безглузду та незаконну війну агресії проти України. З боку ЄС ми вживаємо всіх можливих заходів для підтримки України, а також для послаблення здатності Росії вести свою війну».

Водночас він наголосив, що зустріч ще не підтверджена, і жодних деталей не уточнено.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті. Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що підготовка зустрічі вже триває.

Крім того, американський президент заявив, що його зустріч із Путіним в Угорщині може відбутися вже найближчим часом — приблизно протягом двох тижнів.

