В Словакии 72-летнего Юрая Цинтула, стрелявшего в премьера Роберта Фицо, приговорили к 21 году заключения

Мотивом нападения было несогласие с политикой Фицо.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Словакии Специализированный уголовный суд признал 72‑летнего Юрая Цинтулу, который в прошлом году совершил покушение на жизнь премьер‑министра Роберта Фицо, виновным в совершении террористического акта и приговорил его к 21 году лишения свободы. Об этом пишет Associated Press.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая 2024 года на встрече премьер‑министра с местными жителями. В него почти в упор несколько раз выстрелил 71‑летний Юрай Цинтула. Мужчину задержали на месте, а Фицо экстренно вертолётом доставили в больницу. Оттуда его выписали 31 мая.

Хотя нападавший был арестован сразу и отвергал обвинения в терроризме, суд в Банска‑Бистрице принял другое решение.«Подсудимый напал не на гражданина, а именно на премьер‑министра. Он был против правительства, он подстрекал людей к его свержению», — заявил председатель коллегии судей Игор Крaлик.

В показаниях, зачитанных на суде, Цинтула подтвердил, что его мотивом было несогласие с политикой Фицо, в частности:

отмена специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией

прекращение военной помощи Украине

подход правительства к культуре

Цинтула утверждал: «Я решил нанести вред здоровью премьер‑министра, но я не имел намерения кого‑то убивать».

Первоначально мужчину обвиняли в покушении на убийство, однако прокуратура переквалифицировала дело в террористический акт.

Сам Роберт Фицо не присутствовал на суде. Ранее он заявлял, что прощает нападавшего и не испытывает к нему ненависти.

Решение Специализированного уголовного суда может быть обжаловано в Верховном суде Словакии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.