Практика судов
  1. В мире

В Словакии 72-летнего Юрая Цинтула, стрелявшего в премьера Роберта Фицо, приговорили к 21 году заключения

12:42, 21 октября 2025
Мотивом нападения было несогласие с политикой Фицо.
В Словакии 72-летнего Юрая Цинтула, стрелявшего в премьера Роберта Фицо, приговорили к 21 году заключения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Словакии Специализированный уголовный суд признал 72‑летнего Юрая Цинтулу, который в прошлом году совершил покушение на жизнь премьер‑министра Роберта Фицо, виновным в совершении террористического акта и приговорил его к 21 году лишения свободы. Об этом пишет Associated Press.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая 2024 года на встрече премьер‑министра с местными жителями. В него почти в упор несколько раз выстрелил 71‑летний Юрай Цинтула. Мужчину задержали на месте, а Фицо экстренно вертолётом доставили в больницу. Оттуда его выписали 31 мая.

Хотя нападавший был арестован сразу и отвергал обвинения в терроризме, суд в Банска‑Бистрице принял другое решение.«Подсудимый напал не на гражданина, а именно на премьер‑министра. Он был против правительства, он подстрекал людей к его свержению», — заявил председатель коллегии судей Игор Крaлик.

В показаниях, зачитанных на суде, Цинтула подтвердил, что его мотивом было несогласие с политикой Фицо, в частности:

  • отмена специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией
  • прекращение военной помощи Украине
  • подход правительства к культуре

Цинтула утверждал: «Я решил нанести вред здоровью премьер‑министра, но я не имел намерения кого‑то убивать».

Первоначально мужчину обвиняли в покушении на убийство, однако прокуратура переквалифицировала дело в террористический акт.

Сам Роберт Фицо не присутствовал на суде. Ранее он заявлял, что прощает нападавшего и не испытывает к нему ненависти.

Решение Специализированного уголовного суда может быть обжаловано в Верховном суде Словакии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд приговор Словакия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада поддержала законопроект Гетманцева об увеличении до 50% налога на сверхприбыли банков в 2026 году

Ранее Нацбанк раскритиковал идею Даниила Гетманцева поднять налог на прибыль банков до 50%.

«Это шаг к восстановлению справедливости»: Генпрокурор Руслан Кравченко прокомментировал подозрение экс-директору «Молодого театра» Андрею Билоусу

Заместитель Генпрокурора Мария Вдовиченко подала ходатайство об избрании меры пресечения бывшему директору «Молодого театра» Андрею Билоусу и лично будет представлять обвинение в суде.

Апелляционные административные и хозяйственные суды получат еще трех судей – известны фамилии

Высший совет правосудия возобновил рассмотрение рекомендаций ВККС после перерыва.

Верховная Рада поддержала сложение мандата нардепом от «Слуги народа» Анной Колесник

Ранее ВАКС закрыл дело в отношении народного депутата Анны Колесник, которую обвиняли в недостоверном декларировании.

Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьер-министром – министром культуры

Татьяна Бережная официально станет вице-премьер-министром по вопросам гуманитарной политики – министром культуры Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду