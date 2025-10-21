Антониу Кошта пригласил Владимира Зеленского на заседание Евросовета в Брюсселе 23 октября

Во время саммита лидеры ЕС планируют обсудить ситуацию в Украине с участием Владимира Зеленского.

Президент Европейского совета Антониу Кошта пригласил Президента Украины Владимира Зеленского принять участие в заседании Евросовета, которое состоится 23 октября в Брюсселе.

«Президент пригласил президента Зеленского посетить заседание Европейского совета, и мы надеемся, что он сможет сделать это лично», — сообщил высокопоставленный европейский дипломат, цитирует «Интерфакс-Украина».

По данным источников, заседание начнется в четверг, 23 октября, в 11:00 по киевскому времени.

Сначала лидеры ЕС проведут обсуждение с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой, после чего — с участием Владимира Зеленского — обсудят ситуацию по поводу Украины.

После этого дискуссия по украинскому вопросу продолжится без участия Президента Украины.

