Трамп еще не принял решение, но Орбан готов: Будапешт все же готовится к саммиту с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что работа по организации встречи между президентом США Дональдом Трампом и Путиным в Будапеште продолжается.
Хотя точная дата саммита пока не определена.
«Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не назначена. Когда придет время, мы его проведем», — написал Орбан.
Ранее издание NBC News сообщало, что Белый дом приостановил подготовку к встрече Трампа с Путиным в Будапеште.
Также телеканал CNN сообщал, что предварительная встреча между США и Россией перед саммитом Трампа и Путина была отложена.
Добавим, что 21 октября Дональд Трамп заявил, что еще не принял окончательного решения о встрече с Путиным. «Я не хочу зря тратить время на встречу. Мы еще не приняли решение», — сказал Трамп.
