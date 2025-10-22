Практика судов
  1. В мире

Трамп еще не принял решение, но Орбан готов: Будапешт все же готовится к саммиту с Путиным

12:09, 22 октября 2025
Премьер Венгрии подтвердил, что подготовка к встрече Трампа и Путина продолжается, хотя точная дата пока не определена.
Трамп еще не принял решение, но Орбан готов: Будапешт все же готовится к саммиту с Путиным
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что работа по организации встречи между президентом США Дональдом Трампом и Путиным в Будапеште продолжается.

Хотя точная дата саммита пока не определена.

«Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не назначена. Когда придет время, мы его проведем», — написал Орбан.

Ранее издание NBC News сообщало, что Белый дом приостановил подготовку к встрече Трампа с Путиным в Будапеште.

Также телеканал CNN сообщал, что предварительная встреча между США и Россией перед саммитом Трампа и Путина была отложена.

Добавим, что 21 октября Дональд Трамп заявил, что еще не принял окончательного решения о встрече с Путиным. «Я не хочу зря тратить время на встречу. Мы еще не приняли решение», — сказал Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США путин Венгрия Дональд Трамп Орбан

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада поддержала изменения в порядок увольнения разведчиков с воинской службы и выплаты им одноразового денежного пособия

Законопроект предусматривает выплату единовременного денежного пособия военнослужащим из числа сотрудников разведывательных органов после их увольнения с воинской службы по новому основанию.

Рада поддержала исключение из закона о соцзащите военнослужащих нормы об альтернативной службе по религиозным причинам

Из закона о соцзащите военных исключат норму о предоставлении права лицам, религиозные убеждения которых препятствуют прохождению срочной воинской службы, на прохождение альтернативной службы.

За невыполнение требований Военного омбудсмана будут штрафовать до 17 тысяч грн – Верховная Рада поддержала законопроект

Верховная Рада поддержала изменения в КУоАП, которые позволят Военному омбудсману составлять административные протоколы.

Верховная Рада поддержала новую редакцию Гражданского кодекса, в которой Руслан Стефанчук с коллегами предлагает ввести «добронравие» и «снятие корпоративной вуали»

Парламент поддержал новую редакцию первой книги Гражданского кодекса, в которой Руслан Стефанчук предлагает ввести понятия «добронравие» (boni mores) и «снятие корпоративной вуали», а также закрепить презумпцию частных правоотношений.

Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете на 2026 год за основу

Бюджетный комитет рекомендовал учесть ко второму чтению ряд поправок – среди которых пересмотр спецпенсий судей, прокуроров и других должностных лиц, а также увеличение финансирования БЭБ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси