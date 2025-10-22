Трамп еще не принял решение, но Орбан готов: Будапешт все же готовится к саммиту с Путиным

Премьер Венгрии подтвердил, что подготовка к встрече Трампа и Путина продолжается, хотя точная дата пока не определена.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что работа по организации встречи между президентом США Дональдом Трампом и Путиным в Будапеште продолжается.

Хотя точная дата саммита пока не определена.

«Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не назначена. Когда придет время, мы его проведем», — написал Орбан.

Ранее издание NBC News сообщало, что Белый дом приостановил подготовку к встрече Трампа с Путиным в Будапеште.

Также телеканал CNN сообщал, что предварительная встреча между США и Россией перед саммитом Трампа и Путина была отложена.

Добавим, что 21 октября Дональд Трамп заявил, что еще не принял окончательного решения о встрече с Путиным. «Я не хочу зря тратить время на встречу. Мы еще не приняли решение», — сказал Трамп.

