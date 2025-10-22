Трамп ще не прийняв рішення, але Орбан готовий: Будапешт все-таки готується до саміту із Путіним

Прем’єр Угорщини підтвердив, що підготовка до зустрічі Трампа і Путіна триває, хоча точну дату ще не визначено.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що робота над організацією зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і Путіним у Будапешті триває.

Хоча точна дата саміту досі не визначена.

«Підготовка до мирного саміту триває. Дату поки не визначено. Коли прийде час, ми його проведемо», — написав Орбан.

Раніше видання NBC News повідомляло, що Білий дім призупинив підготовку до зустрічі Трампа з Путіним в Будапешті.

Також телеканал CNN повідомляв, що попередня зустріч між США та Росією перед самітом Трампа і Путіна відкладена.

Додамо, що 21 жовтня Дональд Трамп заявив, що ще не прийняв остаточного рішення про зустріч із Путіним. «Я не хочу марно витрачати час на зустріч. Ми ще не прийняли рішення», – сказав Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.