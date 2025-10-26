В Китае водителя оштрафовали за то, что он почесал лицо — камеры «увидели» телефон

Искусственный интеллект ошибочно распознал движение руки как использование телефона во время вождения, из-за чего водитель получил штраф.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Китае искусственный интеллект, используемый для контроля дорожного движения, оказался в центре обсуждения.

Так, в городе Цзинань (провинция Шаньдун) водителя оштрафовали за нарушение, которого он не совершал — система автоматически распознала его движение как «разговор по телефону», хотя мужчина просто почесал лицо.

Как это произошло

Издание Oddity Central сообщает, что водитель получил уведомление о штрафе за якобы использование мобильного телефона во время вождения. К письму было приложено фото с камеры наблюдения, на котором мужчина держит руку у щеки. Никакого телефона на снимке не видно.

«Я просто коснулся лица, а меня обвинили в нарушении правил», — написал мужчина в китайской соцсети Sina Weibo, добавив фото в качестве доказательства.

За это «нарушение» ему начислили два штрафных балла и выписали штраф в 50 юаней (около 7,25 доллара США).

Мужчина обратился в полицию, но по телефону ему не смогли помочь, поэтому он решил разобраться лично.

Реакция общества

История быстро стала вирусной в соцсетях и привлекла внимание СМИ. После огласки власти Цзинаня отменили штраф, объяснив, что «система дорожного мониторинга автоматически распознает движения водителей», и именно поэтому искусственный интеллект ошибочно принял почесывание лица за использование телефона.

Часть пользователей признала, что положение руки действительно могло выглядеть подозрительно. Однако многие выразили обеспокоенность уровнем цифрового надзора в Китае.

«Это просто позор — люди под наблюдением, но без права на личную жизнь», — прокомментировал один пользователь.

«А как же право на приватность граждан?» — добавил другой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.