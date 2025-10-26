Практика судів
У Китаї водія оштрафували за те, що він почухав обличчя — камери «побачили» телефон

20:15, 26 жовтня 2025
Штучний інтелект помилково розпізнав рух руки як використання мобільного під час кермування, через що водій отримав штраф.
У Китаї штучний інтелект, що використовується для контролю дорожнього руху, опинився в центрі обговорення.

Так, у місті Цзінань (провінція Шаньдун) водія оштрафували за порушення, якого він не скоював — система автоматично розпізнала його рух як «розмову по телефону», хоча чоловік просто почухав обличчя.

Як це сталося

Видання Oddity Central вказує, що водій отримав повідомлення про штраф за нібито використання мобільного під час кермування. До листа було додано фото з камери спостереження, на якому чоловік тримає руку біля щоки. Жодного телефону на знімку не видно.

«Я просто торкнувся обличчя, а мене звинуватили у порушенні правил», — написав чоловік у китайській соцмережі Sina Weibo, додавши фото як доказ.

За це «порушення» йому нарахували два штрафні бали та виписали штраф у 50 юанів (приблизно 7,25 долара США).

Чоловік звернувся до поліції, але телефоном йому не змогли допомогти, тож він вирішив розібратися особисто.

Реакція суспільства

Історія швидко стала вірусною у соцмережах і привернула увагу ЗМІ. Після розголосу влада Цзіаня скасувала штраф, пояснивши, що «система дорожнього моніторингу автоматично розпізнає рухи водіїв», і саме тому штучний інтелект помилково сприйняв почухування обличчя як використання телефону.

Частина користувачів визнала, що поза руки справді могла виглядати підозріло. Однак багато хто висловив занепокоєння рівнем цифрового нагляду в Китаї.

«Це просто сором — люди під наглядом, але без приватності», — прокоментував один користувач.

«А як же право на приватність громадян?» — додав інший.

