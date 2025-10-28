Премьер Албании заявил, что первая в мире ИИ-министр «беременна 83 детьми»

Премьер Албании рассказал, что искусственный интеллект в роли министра вскоре «родит» более 80 помощников для депутатов, которые будут помогать в работе парламента.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что первая в мире министр, созданная с помощью технологии искусственного интеллекта — Диелла — «беременна 83 детьми». Об этом сообщает Independent.

Рама рассказал, что Диелла, представленная в начале этого года, вскоре «родит» более 80 «детей», каждый из которых будет помогать одному из депутатов парламента.

По словам премьера, ИИ-помощники будут участвовать в заседаниях парламента, вести записи и помогать парламентариям.

Рама также отметил, что когда депутаты будут отсутствовать на заседаниях, эти «дети» будут сообщать им, что говорили другие участники, а также помогут, если нужно будет ответить на комментарии.

Диелла была создана для борьбы с коррупцией и для содействия прозрачности и инновациям в кабинете министров Рамы.

