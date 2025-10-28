Прем'єр Албанії заявив, що перша у світі ШІ-міністерка «вагітна 83 дітьми»

Прем'єр Албанії розповів, що штучний інтелект у ролі міністерки незабаром «народить» понад 80 помічників для депутатів, які допомагатимуть у роботі парламенту.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що перша у світі міністерка, створена за допомогою технології штучного інтелекту — Дієлла — «вагітна 83 дітьми». Про це повідомляє Independent.

Рама розповів, що Дієлла, яку представили на початку цього року, незабаром «народить» понад 80 «дітей», кожен з яких буде допомагати одному з депутатів парламенту.

За словами прем'єра, ШІ-помічники будуть брати участь у засіданнях парламенту, вести записи та допомагати парламентаріям.

Рама також зазначив, що коли депутати будуть відсутні на засіданнях, ці «діти» повідомлятимуть їм, що говорили інші учасники, а також допомагатимуть, якщо потрібно буде дати відповідь на коментарі.

Дієлла була створена для боротьби з корупцією та для сприяння прозорості й інноваціям у кабінеті міністрів Рами.

