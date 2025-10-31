Meta обвинили в краже 2300 видео для взрослых для обучения ИИ

Meta требует отклонить иск на $359 млн за якобы использование порно для ИИ.

Meta обратилась в суд с просьбой отклонить иск Strike 3 Holdings и Counterlife Media (бренды Vixen, Tushy, Blacked, Deeper), которые требуют 359 млн долларов компенсации за незаконную загрузку более 2300 видео для взрослых якобы для обучения ИИ. Meta утверждает, что контент загружали для личного пользования, а не для моделей, пишет TorrentFreak.

Истцы обнаружили IP-адреса Meta через BitTorrent и подозревают использование материалов для «взрослой» версии ИИ на базе Movie Gen, а также наличие скрытой сети из 2500 IP.

Meta отвечает: первые загрузки датированы 2018 годом — до начала работ над LLM и генеративным видео в 2022-м. Политика компании запрещает взрослый контент, а малое количество загрузок указывает на действия сотрудников или третьих лиц в корпоративной сети.

Среди примеров – подрядчик, который загружал видео дома из личных мотивов. Иск, по словам Meta, не имеет доказательств и противоречит фактам.

Дело продолжается на фоне других исков к ИИ-компаниям за пиратские данные: в августе Anthropic выплатит авторам 1,5 млрд долларов, в сентябре Apple отвечает за использование научных работ.

