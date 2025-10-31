Meta звинуватили в крадіжці 2300 відео для дорослих для навчання ШІ

Meta вимагає відхилити позов на $359 млн за нібито використання порно для ШІ.

Meta звернулася до суду з проханням відхилити позов Strike 3 Holdings та Counterlife Media (бренди Vixen, Tushy, Blacked, Deeper), які вимагають 359 млн доларів компенсації за незаконне завантаження понад 2300 відео для дорослих нібито для тренування ШІ. Meta стверджує, що контент завантажували для особистого користування, а не для моделей, пише TorrentFreak.

Позивачі виявили IP-адреси Meta через BitTorrent і підозрюють використання матеріалів для "дорослої" версії ШІ на базі Movie Gen, а також наявність прихованої мережі з 2500 IP.

Meta відповідає: перші завантаження датовані 2018 роком – до початку робіт над LLM і генеративним відео у 2022-му. Політика компанії забороняє дорослий контент, а мала кількість завантажень вказує на дії працівників чи третіх осіб у корпоративній мережі.

Серед прикладів – підрядник, який завантажував відео вдома з особистих мотивів. Позов, за словами Meta, не має доказів і суперечить фактам.

Справа триває на тлі інших позовів до ШІ-компаній за піратські дані: у серпні Anthropic виплатить авторам 1,5 млрд доларів, у вересні Apple відповідає за використання наукових робіт.

