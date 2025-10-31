Практика судів
  1. У світі

Meta звинуватили в крадіжці 2300 відео для дорослих для навчання ШІ

07:00, 31 жовтня 2025
Meta вимагає відхилити позов на $359 млн за нібито використання порно для ШІ.
Meta звинуватили в крадіжці 2300 відео для дорослих для навчання ШІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Meta звернулася до суду з проханням відхилити позов Strike 3 Holdings та Counterlife Media (бренди Vixen, Tushy, Blacked, Deeper), які вимагають 359 млн доларів компенсації за незаконне завантаження понад 2300 відео для дорослих нібито для тренування ШІ. Meta стверджує, що контент завантажували для особистого користування, а не для моделей, пише TorrentFreak.

Позивачі виявили IP-адреси Meta через BitTorrent і підозрюють використання матеріалів для "дорослої" версії ШІ на базі Movie Gen, а також наявність прихованої мережі з 2500 IP.

Meta відповідає: перші завантаження датовані 2018 роком – до початку робіт над LLM і генеративним відео у 2022-му. Політика компанії забороняє дорослий контент, а мала кількість завантажень вказує на дії працівників чи третіх осіб у корпоративній мережі.

Серед прикладів – підрядник, який завантажував відео вдома з особистих мотивів. Позов, за словами Meta, не має доказів і суперечить фактам.

Справа триває на тлі інших позовів до ШІ-компаній за піратські дані: у серпні Anthropic виплатить авторам 1,5 млрд доларів, у вересні Apple відповідає за використання наукових робіт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд позов Meta ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва