Греция получила миллионные штрафы от ЕС за токсическую свалку на туристическом острове

Суд наказал Афинам за более чем 10-летнее бездействие в закрытии токсической свалки на Закинтосе, которая угрожает окружающей среде и черепахам, обитающим в местном морском заповеднике.

После более чем десяти лет обещаний и промедлений Европейский суд справедливости оштрафовал Грецию на миллионы евро за токсическую свалку на острове Закинтос — одном из самых известных курортов Средиземноморья, где расположен морской заповедник черепах Caretta caretta. Об этом сообщает Courthouse News.

Миллионные штрафы за экологическое бездействие

Суд ЕС принял решение взыскать с Афин 5,5 млн евро единовременно и 12,5 тыс. евро за каждый день, пока полигон не будет окончательно очищен и восстановлен. Суд подчеркнул: Греция не выполнила решение еще 2014 года, согласно которому обязалась закрыть опасную свалку.

Экологическая катастрофа на туристическом острове

Полигон на Закинтосе открыли еще в 1980-х, чтобы справиться с ростом числа туристов. Однако он не был рассчитан на миллионы отдыхающих, которые ежегодно приезжали на остров.

К середине 2000-х мусор сползал со склонов, загрязняя почву и море, а неприятный запах достигал курортных зон. Экологи неоднократно предупреждали, что токсичные стоки угрожают пляжам, где морские черепахи откладывают яйца.

Суд ЕС: «Оправданий нет»

Судьи признали, что Греция не выполнила ни одного из обещаний: мусор перестали свозить еще в 2017 году, но свалка так и не была должным образом закрыта или очищена. План санации годами застревал в бюрократических процедурах, а территория продолжает загрязняться.

Афины объясняли задержку сложной географией страны и административными препятствиями, но суд не принял такие аргументы:

«Никакие внутренние трудности или особенности не могут оправдывать нарушение законов ЕС», — отмечено в решении.

Что дальше

Решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию. Если Афины вновь будут затягивать с очисткой территории, штрафы будут расти ежедневно. Еврокомиссия уже заявила, что «полное выполнение экологических законов — ключевое условие для защиты здоровья людей и окружающей среды».

